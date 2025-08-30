augusztus 30., szombat

Helyi közélet

2 órája

Egyedül maradtak, miután elveszítették, akit a legjobban szerettek - most csak reménykednek egy új otthon lehetőségében

Mióta elhunyt Miskolctapolca kertésze, azóta egyedül vannak. Árvaságban, szomorúan várják, hogy valaki hazavigye őket.

Magukra maradtak egy miskolctapolcai kertben, most segítségre van szükségük. Semmi másra nem vágynak, minthogy újra legyen egy otthonuk most, hogy árva lett belőlük.

árva cicák miskolctapolcán
Egy miskolctapolcai kertben várakoznak az árva cicák. (A kép illusztráció)
Fotó: MW

„Sziasztok,

ezek a gyönyörű felnőtt cicák sajnos elvesztették gazdájukat - Sulyok Ferencet, Miskolctapolca kertészét - és azóta a régi ház körül élnek, gazdi nélkül.

Többen összefogva etetjük őket hogy ne maradjanak teljesen magukra - de hosszútávon mindenképpen szerető otthonra lenne szükségük.

Nem tudjuk ivartalanítva vannak-e vagy kaptak-e oltásokat de ami biztos szeretetre és biztonságra vágynak.

Korukat sajnos biztosan nem tudjuk. Eddig kizárólag kinti cicák voltak. A fekete-fehér tarka fiú, a másik 2 pedig kislány.”

Ezek az elárvult cicák gazdira várnak
Forrás: Miskolctapolcai vagyok facebook csoport

Arra várnak az árva cicák, hogy valaki új otthont adjon nekik

„Ha valaki be tudná fogadni őket - akár együtt, akár külön - hatalmas segítség lenne ezeknek az árva cicáknak.

Érdeklődni privát üzenetben lehet.

Kérlek titeket, osszátok meg a bejegyzést , hogy a három cica minél hamarabb szerető otthonra és családra találjon.” - tette közzé a posztoló a felhívást egy miskolci csoportban.


