25 perce

„Az Artúr napok a koncertek mellett a családokról is szólt"

Artúr Napok Fesztivál

Koncz Zsófia szerint a családbarát intézkedések úgy lehetnek sikeresek, ha a családokat a helyi közösségek is a középpontba helyezik. A háromnapos Artúr napok fesztivál vasárnap ért véget.

„Az Artúr napok a koncertek mellett a családokról is szólt"

Közönség a Hooligans együttes koncertjén

Fotó: Vajda János

„Úgy lehet igazán sikeres bármilyen családbarát intézkedés, ha a helyi közösségek is középpontba helyezik a családokat" - mondta a családokért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője vasárnap este Szerencsen, az Artúr Napok Fesztiválon. Koncz Zsófia hangsúlyozta, a magyar kormánynak kiemelten fontosak a családok és egy „igazi családi adóforradalom zajlik" július elsejétől Magyarországon, többek között megduplázták a családi adókedvezményt, emhooligans003ellett a csed és a gyed is szja-mentes lett.

Koncz Zsófia államtitkár az Artúr napokon
Koncz Zsófia államtitkár beszélt az Artúr napok jelentőségéről a fesztivál utolsó napján Szerencsen. Fotó: Vajda János

Artúr napok: a családoknak is szólt a rendezvény

Kiemelte, a szerencsi rendezvény a koncertek mellett a családokról is szól.

A három nap alatt mintegy negyvenezer ember látogatott el a könnyűzenei fesztiválra, ahol a koncertek mellett családoknak szóló programokkal is készültek a szervezők

- tette hozzá.

Koncz Zsófia szerint a Szerencsi Artúr Napok a fiataloknak is jó lehetőséget nyújt a kikapcsolódásra. Hozzátette, évről-évre azt látja, hogy „óriási öröm az itt élőknek", hogy Szerencsen rendezik meg „a régió legnagyobb fesztiválját".

5. Szerencsi Artúr Napok szombat

Fotók: Mogyorósi Zsolt Pipó

Az államtitkár elmondta, a rendezvény létrejötte mindig egy összefogás eredménye, és a fesztivált több vállalat is támogatja. Mellettük a magyar kormány is évről-évre segítséget nyújt az Artúr Napok megrendezésében, melyhez a Kulturális és Innovációs Minisztérium idén is hozzájárult - fűzte hozzá. Ismertette, a családoknak szóló programokat a szerencsi Rákóczi Várban rendezték meg. Ott többek között bábszínház, gyerekkoncertek és hagyományőrző foglalkozások várták a legkisebbeket és szüleiket. Kiemelte, a fesztiválon ebben az évben egy csokoládészobor is készült, amely egy macskát ábrázol kötődve a macskanyelv nevű édességhez. Koncz Zsófia megjegyezte azt is, a szerencsi könyvtár bekerült a Könyvkelengye nevű programba is, ennek köszönhetően több családnak is könyvcsomagot adtak át a fesztivál részeként.

5. Szerencsi Artúr Napok Fesztivál, Könyvkelengye

Fotók: Mogyorósi Zsolt Pipó

A Szerencsi Artúr Napok fesztivál vasárnap este ér véget. A rendezvény fellépői között volt többek között a Cascada, a Magna Cum Laude, a BSW és a Hooligans is. Itt olvasható, hogy mi volt a háromnapos rendezvény programja.

Hooligans a Szerencsi Artúr Napokon

Fotók: Vajda János

 

