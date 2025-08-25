„Az Artúr napok a koncertek mellett a családokról is szólt"

„Úgy lehet igazán sikeres bármilyen családbarát intézkedés, ha a helyi közösségek is középpontba helyezik a családokat" - mondta a családokért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője vasárnap este Szerencsen, az Artúr Napok Fesztiválon. Koncz Zsófia hangsúlyozta, a magyar kormánynak kiemelten fontosak a családok és egy „igazi családi adóforradalom zajlik" július elsejétől Magyarországon, többek között megduplázták a családi adókedvezményt, emhooligans003ellett a csed és a gyed is szja-mentes lett.

Koncz Zsófia államtitkár beszélt az Artúr napok jelentőségéről a fesztivál utolsó napján Szerencsen. Fotó: Vajda János

Artúr napok: a családoknak is szólt a rendezvény

Kiemelte, a szerencsi rendezvény a koncertek mellett a családokról is szól.

A három nap alatt mintegy negyvenezer ember látogatott el a könnyűzenei fesztiválra, ahol a koncertek mellett családoknak szóló programokkal is készültek a szervezők

- tette hozzá.

Koncz Zsófia szerint a Szerencsi Artúr Napok a fiataloknak is jó lehetőséget nyújt a kikapcsolódásra. Hozzátette, évről-évre azt látja, hogy „óriási öröm az itt élőknek", hogy Szerencsen rendezik meg „a régió legnagyobb fesztiválját".