Nem volt panasz a hangulatra már tegnap este sem Szerencsen, ma pedig jön a folytatás! (videó)

Ötödik alkalommal rendezik meg a régió legnagyobb zenei rendezvényét. Az 5. Szerencsi Artúr Napok Fesztivál tegnap elstartolt, hatalmas volt a hangulat!

Garantált volt a siker: a BSW és a Magna Cum Laude is színpadra lépett tegnap délután az 5. Szerencsi Artúr Napok Fesztiválon. Már a délután is jól indult - az eső sem tudta elriasztani a népes közönséget - a program pénteken zenés felvonulással indult, ahol a felvonulók Szerencs, Bekecsi út-Laktanya utca kereszteződésétől végig a Rákóczi úton a Kossuth tér érintésével a Rákóczi-várba érkeztek meg. 

Artúr napok: ma és holnap jön a folytatás!

Ma pedig jöhet a többi program: a szerencsi várban szenzációs családi élményhétvége vár kicsikre és nagyokra egyaránt. 
Az esti koncertek is nagy érdeklődésre tarthatnak majd számot, ma fellép többek között Gáspár Laci, a TNT és a Tankcsapda, vasárnap pedig sok más mellett a Neotont, a Follow The Flowt és a Hooliganst is várják.

 

