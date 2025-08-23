28 perce
Szerencsen a legkisebbek sem mentek haza üres kézzel (fotók!)
Értékes könyvcsomagokat kaptak a családok. Az 5. Szerencsi Artúr Napok Családi Élményhétvége keretében megrendezett Könyvkelengye csomagok átadásán jártunk.
Az Artúr Napokhoz kapcsolódóan fontos esemény zajlott a szerencsi Rákóczi-Vár udvarán
Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó
Az eseményen beszédet mondott, Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter, Koncz Zsófia családokért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője, Rózsa Sándor az Országos Széchényi Könyvtár főigazgatója és Kiss Attila, Szerencs Város polgármestere. Az 5. Szerencsi Artúr Napok Családi Élményhétvége részeként különböző kiadványokat adtak át.
A szerencsi Rákóczi-vár, várkerti színpadán először a születésnapot ünneplő polgármester köszöntötte az egybegyűlteket. Végtelen örömnek nevezte, hogy hat év után először újra a régi csokoládéfesztiválok hangulatát megidéző családi hétvégét tarthatnak. Hankó Balázs örömhírrel érkezett, hiszen Szerencs városában hamarosan hivatalosan is oktatni fogják az öröm szerzésének e módját, vagyis a csokoládékészítést. Szeptembertől, az úgynevezett ágazati tudásképző központban kezdődik az utánpótlás kinevelése, amely intézményt 4,2 milliárd forintból valósítanak meg és 1400 négyzetméteren üzemel majd.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
A csoki mellett az olvasás még az, ami örömet okoz, folytatta a miniszter, és a könyvtári kihívás programon belül Szerencs teljesített a legjobban, innen sikerült a legtöbb embert becsábítani a könyvtárakba, szám szerint 88 százalékkal többen érdeklődtek az olvasás iránt, mint előtte. Ez az örömhír még Koncz Zsófiának is új volt.
A családokért felelős államtitkár szintén köszöntötte az egybegyűlteket és beszédében kiemelte mennyire büszke a város a csokoládégyárra, aminek a 100. évi fennállását nem is olyan régen ünnepelték. Az, hogy a Rákóczi-vár udvarába és köré visszaköltözött a fesztivál, hogy családok szórakozhatnak, ünnepelhetnek, önmagában örvendetes esemény. Mégis, ami a napban talán a legkülönlegesebb esemény, az a Könyvkelengye program, amit Hankó Balázs miniszter kezdeményezett, és alapvetően az olvasás népszerűsítését szolgálja. Koncz Zsófia külön hangsúlyozta, hogy büszke a szerencsi könyvtárra, ami mesés környezetben, a Rákóczi-várban található.
Babzsákos lazítás az Avasi kilátónál – ráadásul ingyen, van ennél jobb? (fotók, videó)
Az 5. Szerencsi Artúr Napok Családi Élményhétvége ingyenes kísérőrendezvény
A Könyvkelengye programot a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával az MNMKK Országos Széchényi Könyvtár valósítja meg. A program célja, hogy minden 4 év alatti kisgyermeket nevelő család számára olyan értékes könyvcsomagot juttasson el, amely segíti a legkorábbi olvasásélmények kialakulását, és megalapozza a gyermekek jó kapcsolatát a könyvekkel, a történetek világával.
A Könyvkelengye csomag összeállítása során külön figyelmet kaptak a kisgyermekkori fejlődés szempontjából fontos szövegek: mondókák, mesék, böngészők, lapozgatók, illetve ismeretterjesztő kiadványok. A válogatás célja, hogy a szülők már a legkorábbi életkorban is játékosan és szeretettel vezethessék be gyermeküket az olvasás élményébe.
A könyvcsomagok átadása mellett számos kirakodó, szórakozási lehetőség, kellemes pihenőhely és gyermekjáték várta a családokat egy egész napos időtöltésre a kellemes nyári időben.
Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség várja a boon.hu portálon.
Nem volt panasz a hangulatra már tegnap este sem Szerencsen, ma pedig jön a folytatás! (videó)
Azonnal ugrott a horgászengedély – alávaló dolgot tett a férfi Ongán!