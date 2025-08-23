augusztus 23., szombat

Bence névnap

22°
+20
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
boon.hu video

1 órája

Szerencsen a legkisebbek sem mentek haza üres kézzel (fotók, videó)

Címkék#Artúr Napok Fesztivál#szerencs#boon video#Szerencs Város Önkormányzat#élmény

Értékes könyvcsomagokat kaptak a családok. Az 5. Szerencsi Artúr Napok Családi Élményhétvége keretében megrendezett Könyvkelengye csomagok átadásán jártunk.

Boon.hu
Szerencsen a legkisebbek sem mentek haza üres kézzel (fotók, videó)

Az Artúr Napokhoz kapcsolódóan fontos esemény zajlott a szerencsi Rákóczi-Vár udvarán

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Az eseményen beszédet mondott, Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter, Koncz Zsófia családokért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője, Rózsa Sándor az Országos Széchényi Könyvtár főigazgatója és Kiss Attila, Szerencs Város polgármestere. Az 5. Szerencsi Artúr Napok Családi Élményhétvége részeként különböző kiadványokat adtak át.

A Szerencsi artúr napok élményhétvégéjén Koncz Zsófia
Koncz Zsófia államtitkár váratlan és örömteli hírt tudott meg az Artúr Napok kapcsolódó családi rendezvényén Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

A szerencsi Rákóczi-vár, várkerti színpadán először a születésnapot ünneplő polgármester köszöntötte az egybegyűlteket. Végtelen örömnek nevezte, hogy hat év után először újra a régi csokoládéfesztiválok hangulatát megidéző családi hétvégét tarthatnak. Hankó Balázs örömhírrel érkezett, hiszen Szerencs városában hamarosan hivatalosan is oktatni fogják az öröm szerzésének e módját, vagyis a csokoládékészítést. Szeptembertől, az úgynevezett ágazati tudásképző központban kezdődik az utánpótlás kinevelése, amely intézményt 4,2 milliárd forintból valósítanak meg és 1400 négyzetméteren üzemel majd.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

A csoki mellett az olvasás még az, ami örömet okoz, folytatta a miniszter, és a könyvtári kihívás programon belül Szerencs  teljesített a legjobban, innen sikerült a legtöbb embert becsábítani a könyvtárakba, szám szerint 88 százalékkal többen érdeklődtek az olvasás iránt, mint előtte. Ez az örömhír még Koncz Zsófiának is új volt.

A családokért felelős államtitkár szintén köszöntötte az egybegyűlteket és beszédében kiemelte mennyire büszke a város a csokoládégyárra, aminek a 100. évi fennállását nem is olyan régen ünnepelték. Az, hogy a Rákóczi-vár udvarába és köré visszaköltözött a fesztivál, hogy családok szórakozhatnak, ünnepelhetnek, önmagában örvendetes esemény. Mégis, ami a napban talán a legkülönlegesebb esemény, az a Könyvkelengye program, amit Hankó Balázs miniszter kezdeményezett, és alapvetően az olvasás népszerűsítését szolgálja. Koncz Zsófia külön hangsúlyozta, hogy büszke a szerencsi könyvtárra, ami mesés környezetben, a Rákóczi-várban található.

Az 5. Szerencsi Artúr Napok Családi Élményhétvége ingyenes kísérőrendezvény

A Könyvkelengye programot a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával az MNMKK Országos Széchényi Könyvtár valósítja meg. A program célja, hogy minden 4 év alatti kisgyermeket nevelő család számára olyan értékes könyvcsomagot juttasson el, amely segíti a legkorábbi olvasásélmények kialakulását, és megalapozza a gyermekek jó kapcsolatát a könyvekkel, a történetek világával.

A Könyvkelengye csomag összeállítása során külön figyelmet kaptak a kisgyermekkori fejlődés szempontjából fontos szövegek: mondókák, mesék, böngészők, lapozgatók, illetve ismeretterjesztő kiadványok. A válogatás célja, hogy a szülők már a legkorábbi életkorban is játékosan és szeretettel vezethessék be gyermeküket az olvasás élményébe.

A könyvcsomagok átadása mellett számos kirakodó, szórakozási lehetőség, kellemes pihenőhely és gyermekjáték várta a családokat egy egész napos időtöltésre a kellemes nyári időben.

Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség várja a boon.hu portálon.

 

boon.hu video

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu