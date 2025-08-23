Szerencsen a legkisebbek sem mentek haza üres kézzel (fotók, videó)

Az eseményen beszédet mondott, Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter, Koncz Zsófia családokért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője, Rózsa Sándor az Országos Széchényi Könyvtár főigazgatója és Kiss Attila, Szerencs Város polgármestere. Az 5. Szerencsi Artúr Napok Családi Élményhétvége részeként különböző kiadványokat adtak át.

Koncz Zsófia államtitkár váratlan és örömteli hírt tudott meg az Artúr Napok kapcsolódó családi rendezvényén Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

A szerencsi Rákóczi-vár, várkerti színpadán először a születésnapot ünneplő polgármester köszöntötte az egybegyűlteket. Végtelen örömnek nevezte, hogy hat év után először újra a régi csokoládéfesztiválok hangulatát megidéző családi hétvégét tarthatnak. Hankó Balázs örömhírrel érkezett, hiszen Szerencs városában hamarosan hivatalosan is oktatni fogják az öröm szerzésének e módját, vagyis a csokoládékészítést. Szeptembertől, az úgynevezett ágazati tudásképző központban kezdődik az utánpótlás kinevelése, amely intézményt 4,2 milliárd forintból valósítanak meg és 1400 négyzetméteren üzemel majd.

A csoki mellett az olvasás még az, ami örömet okoz, folytatta a miniszter, és a könyvtári kihívás programon belül Szerencs teljesített a legjobban, innen sikerült a legtöbb embert becsábítani a könyvtárakba, szám szerint 88 százalékkal többen érdeklődtek az olvasás iránt, mint előtte. Ez az örömhír még Koncz Zsófiának is új volt.

A családokért felelős államtitkár szintén köszöntötte az egybegyűlteket és beszédében kiemelte mennyire büszke a város a csokoládégyárra, aminek a 100. évi fennállását nem is olyan régen ünnepelték. Az, hogy a Rákóczi-vár udvarába és köré visszaköltözött a fesztivál, hogy családok szórakozhatnak, ünnepelhetnek, önmagában örvendetes esemény. Mégis, ami a napban talán a legkülönlegesebb esemény, az a Könyvkelengye program, amit Hankó Balázs miniszter kezdeményezett, és alapvetően az olvasás népszerűsítését szolgálja. Koncz Zsófia külön hangsúlyozta, hogy büszke a szerencsi könyvtárra, ami mesés környezetben, a Rákóczi-várban található.