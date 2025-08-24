augusztus 24., vasárnap

1 órája

Pazar volt a hangulat szombaton is Szerencsen, fotókkal, videókkal bizonyítjuk

Címkék#Artúr Napok Fesztivál#koncert#boon video#Szerencsi Artúr Napok Fesztivál#fesztivál#program#Szerencsen

Ötödik alkalommal rendezik meg a régió legnagyobb zenei rendezvényét. Az 5. Szerencsi Artúr Napok Fesztivál pénteken startolt, a szombati nap is nagy siker volt. És még nincs vége!

Boon.hu

Az 5. Szerencsi Artúr Napok Fesztivál augusztus 22. és 24. között ismét Szerencs szívébe csábítja a fesztiválozókat. A pénteki nap után szombaton sem volt panasz a hangulatra, fellépett többek között Gáspár Laci, a TNT és a Tankcsapda, az Ámokfutók és Regán Lili.

Nagy siker az Artúr napok
Sokakat vonzanak az Artúr napok programjai Szerencsen 
Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Artúr napok: a vasárnap is ígéretes

A szombati napon már a családi programok is sok vendéget vonzottak, este pedig a koncertezni, bulizni vágyók mekkájává vált Szerencs.

Nézze meg a fotókat!

5. Szerencsi Artúr Napok szombat

Fotók: Mogyorósi Zsolt Pipó

Ilyen volt a TNT-koncert!

T. Danny a Szerencsi Artúr Napokon

A vasárnapi program is sokat ígérő. A nap közbeni családi programok utáni koncertek ma esti fellépői között ott van a Neoton, a Follow The Flow és a Hooligans, de színpadra lép Krisz Rudi és a Valmar is. A programot éjfélkor tűzijáték zárja. 

5. Szerencsi Artúr Napok Fesztivál, Könyvkelengye

Fotók: Mogyorósi Zsolt Pipó

5. Szerencsi Artúr Napok Fesztivál megnyitója 2025.08.22.

Fotók: Vajda János

Felvonulás nyitotta meg az Artúr Napokat 2025.08.22.

Fotók: Vajda János

 

boon.hu video

