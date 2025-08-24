1 órája
Pazar volt a hangulat szombaton is Szerencsen, fotókkal, videókkal bizonyítjuk
Ötödik alkalommal rendezik meg a régió legnagyobb zenei rendezvényét. Az 5. Szerencsi Artúr Napok Fesztivál pénteken startolt, a szombati nap is nagy siker volt. És még nincs vége!
Az 5. Szerencsi Artúr Napok Fesztivál augusztus 22. és 24. között ismét Szerencs szívébe csábítja a fesztiválozókat. A pénteki nap után szombaton sem volt panasz a hangulatra, fellépett többek között Gáspár Laci, a TNT és a Tankcsapda, az Ámokfutók és Regán Lili.
Artúr napok: a vasárnap is ígéretes
A szombati napon már a családi programok is sok vendéget vonzottak, este pedig a koncertezni, bulizni vágyók mekkájává vált Szerencs.
Nézze meg a fotókat!
5. Szerencsi Artúr Napok szombatFotók: Mogyorósi Zsolt Pipó
Ilyen volt a TNT-koncert!
T. Danny a Szerencsi Artúr Napokon
Szerencsen a legkisebbek sem mentek haza üres kézzel (fotók, videó)
A vasárnapi program is sokat ígérő. A nap közbeni családi programok utáni koncertek ma esti fellépői között ott van a Neoton, a Follow The Flow és a Hooligans, de színpadra lép Krisz Rudi és a Valmar is. A programot éjfélkor tűzijáték zárja.
5. Szerencsi Artúr Napok Fesztivál, KönyvkelengyeFotók: Mogyorósi Zsolt Pipó
5. Szerencsi Artúr Napok Fesztivál megnyitója 2025.08.22.Fotók: Vajda János
Felvonulás nyitotta meg az Artúr Napokat 2025.08.22.Fotók: Vajda János
Nem volt panasz a hangulatra már tegnap este sem Szerencsen, ma pedig jön a folytatás! (videó)
boon.hu video
