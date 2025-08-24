Pazar volt a hangulat szombaton is Szerencsen, fotókkal, videókkal bizonyítjuk

Az 5. Szerencsi Artúr Napok Fesztivál augusztus 22. és 24. között ismét Szerencs szívébe csábítja a fesztiválozókat. A pénteki nap után szombaton sem volt panasz a hangulatra, fellépett többek között Gáspár Laci, a TNT és a Tankcsapda, az Ámokfutók és Regán Lili.

Sokakat vonzanak az Artúr napok programjai Szerencsen

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Artúr napok: a vasárnap is ígéretes

A szombati napon már a családi programok is sok vendéget vonzottak, este pedig a koncertezni, bulizni vágyók mekkájává vált Szerencs.

