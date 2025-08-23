38 perce
Artúr boldog lehet: a második nap is fergeteges Szerencsen (fotókkal, videókkal)
Ötödik alkalommal rendezik meg a régió legnagyobb zenei rendezvényét. Az 5. Szerencsi Artúr Napok Fesztivál tegnap elstartolt, hatalmas volt a hangulat Ma este is sok-sok koncert vár!
Az 5. Szerencsi Artúr Napok Fesztivál augusztus 22. és 24. között ismét Szerencs szívébe csábítja a fesztiválozókat.
A program pénteken zenés felvonulással indult, ahol a felvonulók Szerencs, Bekecsi út-Laktanya utca kereszteződésétől végig a Rákóczi úton a Kossuth tér érintésével a Rákóczi-várba érkeztek meg.
Artúr napok: garantált a siker
Felvonulással indult a kulturális kavalkád Szerencsen - képek, videó
Este koncertek hosszú sora követte egymást. Garantált volt a siker: a BSW és a Magna Cum Laude is színpadra lépett tegnap délután, de Curtis koncertjét is meghallgathatta a nagyszámú közönség. A hangulatra nem lehetett panasz!
Nem volt panasz a hangulatra már tegnap este sem Szerencsen, ma pedig jön a folytatás! (videó)
Ma este tovább fokozódik a hangulat, hiszen az esti koncertek is nagy érdeklődésre tarthatnak majd számot, ma fellép többek között Gáspár Laci, a TNT és a Tankcsapda, az Ámokfutók és Regán Lili.
Nap közben a családi programoké volt a főszerep. A legkisebbek nem mentek üres kézzel haza, hiszen értékes könyvcsomagokat kaptak a családok. Az 5. Szerencsi Artúr Napok Családi Élményhétvége keretében megrendezett Könyvkelengye csomagok átadásán jártunk. A rendezvény a szerencsi Rákóczi várban volt.
5. Szerencsi Artúr Napok Fesztivál, KönyvkelengyeFotók: Mogyorósi Zsolt Pipó
A Könyvkelengye programot a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával az MNMKK Országos Széchényi Könyvtár valósítja meg. A program célja, hogy minden 4 év alatti kisgyermeket nevelő család számára olyan értékes könyvcsomagot juttasson el, amely segíti a legkorábbi olvasásélmények kialakulását
Szerencsen a legkisebbek sem mentek haza üres kézzel (fotók, videó)
A szombati nap után vasárnap sok más mellett a Neotont, a Follow The Flowt és a Hooliganst is várják, de színpadra lép Krisz Rudi és a Valmar is. A programot éjfélkor tűzijáték zárja.
Aki nem tudott elmenni (vagy jó visszanézni egy-egy pillanatot) megnézheti összeállításunkat a tegnap esti koncertekről.
