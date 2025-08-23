Artúr boldog lehet: a második nap is fergeteges Szerencsen (fotókkal, videókkal)

Ma este tovább fokozódik a hangulat, hiszen az esti koncertek is nagy érdeklődésre tarthatnak majd számot, ma fellép többek között Gáspár Laci, a TNT és a Tankcsapda, az Ámokfutók és Regán Lili.

Nap közben a családi programoké volt a főszerep. A legkisebbek nem mentek üres kézzel haza, hiszen értékes könyvcsomagokat kaptak a családok. Az 5. Szerencsi Artúr Napok Családi Élményhétvége keretében megrendezett Könyvkelengye csomagok átadásán jártunk. A rendezvény a szerencsi Rákóczi várban volt.