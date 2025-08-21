11 perce
Curtis és a többi sztár is Borsodban csapatja, bitang programokkal jön a nyár egyik legütősebb hétvégéje
Curtis, Marics, DR BRS, és a Vidéki Sanzon alkotója, a Magna Cum Laude is ott lesz Szerencsen. Viszont az Artúr Napok Fesztivál mellett is lesz lehetőség a szórakozásra Borsodban.
Az 5. Szerencsi Artúr Napok Fesztivál a legnagyobb hazai sztárok mellett idén egy külföldi fellépőt is bevet a sikerért. A régió legnagyobb zenei fesztiválján augusztus 22-24-e között óriási színpadok, interaktív kivetítők, és az ország legismertebb előadói várják minden este a fesztiválra kilátogatókat. Az eseményt ingyen látogathatja minden állandó szerencsi lakos, akinek a lakcímkártyáján szerencsi cím szerepel állandó lakóhelyként. A fesztivál teljes programját a Szerencsi Rákóczi Vár helyszínén korábban már bemutatták. A részletekért nézze meg írásunkat.
Az 5. Szerencsi Artúr Napok Fesztivál kísérőrendezvénye ingyenes
A Csokifesztivál egykori helyszínén, a Szerencsi Várban szenzációs családi élményhétvége vár kicsikre és nagyokra egyaránt. Lesz itt minden, ami szemnek, szájnak ingere, ráadásul az esemény MINDENKI SZÁMÁRA INGYENES, függetlenül attól, hogy van-e belépője a Szerencsi Artúr Napok Fesztiválra.
A Családi Élményhétvége részletes programja:
08. 22. péntek:
- 16:00 – Felvonulás – a Bekecs/Szerencs táblától a várig
- 16:40 – Megnyitó
- 16:45 – Bekecs Táncszínház (Nyárádszereda, Erdély) – „Táncolva öröklődik” Folklór előadás
08. 23. szombat:
- 10:00 – Megnyitó
- 10:30 – Kalamajka Bábszínház
- 11:30–13:30 – Kovács Kristóf – Utcazene a várkertben
- 13:00 – Hegyalja Folk
- 14:00 – Csepp Barát
- 14:50 – Senior Örömtánc
- 15:00 – Rudolf R. Péter
- 16:00 – Tompeti és barátai
- 17:00 – Star Deluxe
08. 24. vasárnap:
- 10:00 – Kavics társulat, zeg-zug mesék
- 11:00 – Petró Dalma
- 12:00–14:00 – Kovács Kristóf – Utcazene a várkertben
- 14:00 – Egyszer volt mesezenekar
- 15:00 – Ciráda Együttes
- 16:00 – Alma Együttes
- 17:00 – Vastag Csaba
További Programok:
SZOMBAT ÉS VASÁRNAP 10-18 óráig:
Népi játékok ● Lovagoltatás ● Mászófal ● Rita bohóc ● Kézműves foglalkozások ● Arcfestő ● Csokiútlevél ● Máltai Manufaktúra és élménysziget ● Kézműves vásár ● OSZK Könyvkelengye Program ● LogiKlub ● KINCS bemutatkozó stand ● BonBon stand ● Rekordkísérlet ● Mini Vidámpark ● Csokiműhely ● Ételudvar és termelői portékák ● Csokikiállítók
Időzített gyerekprogramok SZOMBATON:
- Bubi Show – 11:30, 12:30, 13:30
- Csani és Janó – 11:30, 13:00
Időzített gyerekprogramok VASÁRNAP:
- Bubi Show – 12:00, 13:00, 15:30
- Manóverkli – 11:30, 13:30, 15:00
Molnárkalács Fesztivál 2025 Borsodnádasd
A borsodnádasdi Molnárkalács Fesztivál a szellemi kulturális örökség elemeként szereplő borsodnádasdi molnárkalács sütés és sütővas készítés élő hagyományára építő és népszerűsítő fesztivál. A XVI. Borsodnádasdi Molnárkalács Fesztivál 2025. augusztus 23-án lesz, ami kiváló hétvégi program lehet.
Dátum: 2025.08.23. (szombat)
E-bike túra a vulkánok és várak földjén
- Dátum: 08.23.
- Időpont: 9-15 óráig
- Időtartam: 6 óra
Újhutáról indulva és Kőkaput érintve részben aszfalt - részben murvás erdei ösvényeken tekerhet az, aki korábban regisztrált. A túra érinti Bózsvát, ahol a Kőbérc étteremben egy frissítő megállót tarthatnak, majd tekerés következik a vadonatúj bringaúton a füzéri várig. Lélegzetelállító panoráma útközben és az e-bike-ok nyújtotta segítséggel nem belehalva, de kellemesen fáradsággal térhetnek vissza Újhutára, a Zemplén egyik kis gyöngyszem településére.
Találkozó szombat reggel 9 órakor Újhután a buszfordulóban.
Retró Nyárbúcsúztató Füzérradványban
Készüljön a nyár legkirályabb retró partijára a BBQ Placc Füzérradványban! Hangulatos kerthelyiség, meseszép környezet a Károlyi-kastély tövében, fess retró vibe és barátságos csapat vár mindenkit.
Ami biztosan lesz:
- Retro zene, ami mindannyiunk kedvenceire pörget vissza!
- Csapolt sörök, amik hűsítenek!
- BBQ ételek faszénen, zamatos, omlós fogások
- 2+1 Jägermeister akció – hívj meg egy barátot, a harmadikat mi álljuk!
Részletek:
Mikor? Augusztus 23-án 19:00 órától
Hol? BBQ Placc Füzérradvány – a kastély melletti parkolóban, Gróf Károlyi Ede út
Bővebb információ: +36 30 352 8767
Rózsa Liget Rendezvényközpont - Mezőkövesd
HÁZASTÁRSAS – amikor kiderül, hogy együtt maradni érdemes!
Mi történik, ha a szerelem lángja már nem lobog úgy, mint régen? Miért hall mást a férfi és mást a nő ugyanazon a mondaton? Hogyan lesz a mindennapi kérésekből néma csend vagy épp parázs vita?
A Házastársas című előadás minden olyan párhoz szól, akik már találkoztak az együttélés kihívásaival – vagy előbb-utóbb fognak. Egy este, ahol szórakoztatva ismerhetünk magunkra, nevethetünk a tipikus helyzeteken, és talán el is gondolkodunk: mit jelent egy pár kapcsolat, és mit jelent többnek lenni annál.
A Válótársas után most egy új történet következik – őszinte, humoros és mégis mély.
Szereplők:
Parti Nóra és Debreczeny Csaba
Játékmesterek:
Gönczi Dorka (mediátor) és Varga Zsolt (kommunikációs szakértő)
- Időpont: 2025.08.22.
- Kapunyitás: 19:00
- Előadás kezdete: 19:30
Csodás bonsaiok a Diósgyőri Népi Kézműves Alkotóházban
A Miskolci Bonsai Club legszebb törpefái láthatók augusztus 22-24-ig a Diósgyőri Népi Kézműves Alkotóházban (Miskolc, Nagy Lajos király utca 20.) …az idő és türelem szobrai… című kiállítás egyben jubileumi ünnepség is, hiszen a Miskolci Bonsai Club az idén 25 éves.
A megnyitó 22-én délután 17 órakor kezdődik (Ezen a napon ingyenesen tekinthető meg a kiállítás.) A vendégeket Gergye Zoltán, a Fügedi Márta Népművészeti Egyesület elnöke köszönti, majd megnyitja a rendezvényt. A bonsai clubot és a bonsaikultúrát Kavalecz Lajos mutatja be, közreműködik Novák László népzenész. A kiállítás 23-án és 24-én 10-17 óráig látogatható.
Az alkotóház udvarán kézműves vásár és kézműves programok várják az érdeklődőket. Szombaton kaktuszkiállítás és -vásár is színesíti a rendezvényt, valamint a Zöld Kapcsolat Egyesület interaktív, környezetvédelmi foglalkozása várja a gyerekeket. Az érdeklődők előadásokat hallhatnak a bonsai történetéről, neveléséről és alakításáról 23-án és 24-én délután 1 órától Kavalecz Lajostól és Porteleki Tamástól. Tőlük tanácsokat is kérhetnek a vendégek a bonsaiok nevelésével kapcsolatban.
Alacska Napja
Augusztus 23-án délelőtt 9 órától egészen éjszakában nyúlóan váltják egymást a jobbnál jobb programok. A rendezvényt tűzijáték zárja. A Kastélykertben gyermekprogramok, koncertek, előadások lesznek, sőt még az Alacska Imázsfilm premierjére is sor kerül. A részletes programért kattintson ide..
