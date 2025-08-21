Curtis és a többi sztár is Borsodban csapatja, bitang programokkal jön a nyár egyik legütősebb hétvégéje

A Házastársas című előadás minden olyan párhoz szól, akik már találkoztak az együttélés kihívásaival – vagy előbb-utóbb fognak. Egy este, ahol szórakoztatva ismerhetünk magunkra, nevethetünk a tipikus helyzeteken, és talán el is gondolkodunk: mit jelent egy pár kapcsolat, és mit jelent többnek lenni annál.

A Válótársas után most egy új történet következik – őszinte, humoros és mégis mély.

Szereplők:

Parti Nóra és Debreczeny Csaba

Játékmesterek:

Gönczi Dorka (mediátor) és Varga Zsolt (kommunikációs szakértő)

Időpont: 2025.08.22.

Kapunyitás: 19:00

Előadás kezdete: 19:30

Csodás bonsaiok a Diósgyőri Népi Kézműves Alkotóházban

A Miskolci Bonsai Club legszebb törpefái láthatók augusztus 22-24-ig a Diósgyőri Népi Kézműves Alkotóházban (Miskolc, Nagy Lajos király utca 20.) …az idő és türelem szobrai… című kiállítás egyben jubileumi ünnepség is, hiszen a Miskolci Bonsai Club az idén 25 éves.

A megnyitó 22-én délután 17 órakor kezdődik (Ezen a napon ingyenesen tekinthető meg a kiállítás.) A vendégeket Gergye Zoltán, a Fügedi Márta Népművészeti Egyesület elnöke köszönti, majd megnyitja a rendezvényt. A bonsai clubot és a bonsaikultúrát Kavalecz Lajos mutatja be, közreműködik Novák László népzenész. A kiállítás 23-án és 24-én 10-17 óráig látogatható.

Az alkotóház udvarán kézműves vásár és kézműves programok várják az érdeklődőket. Szombaton kaktuszkiállítás és -vásár is színesíti a rendezvényt, valamint a Zöld Kapcsolat Egyesület interaktív, környezetvédelmi foglalkozása várja a gyerekeket. Az érdeklődők előadásokat hallhatnak a bonsai történetéről, neveléséről és alakításáról 23-án és 24-én délután 1 órától Kavalecz Lajostól és Porteleki Tamástól. Tőlük tanácsokat is kérhetnek a vendégek a bonsaiok nevelésével kapcsolatban.

Alacska Napja

Augusztus 23-án délelőtt 9 órától egészen éjszakában nyúlóan váltják egymást a jobbnál jobb programok. A rendezvényt tűzijáték zárja. A Kastélykertben gyermekprogramok, koncertek, előadások lesznek, sőt még az Alacska Imázsfilm premierjére is sor kerül. A részletes programért kattintson ide..

