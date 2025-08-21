augusztus 21., csütörtök

Hova menjek, mit csináljak?

15 perce

Curtis és a többi sztár is Borsodban csapatja, bitang programokkal jön a nyár egyik legütősebb hétvégéje

Címkék#színház#kiállítás#hétvégi programajánló#Szerencsi Artúr Napok Fesztivál#koncert

Curtis, Marics, DR BRS, és a Vidéki Sanzon alkotója, a Magna Cum Laude is ott lesz Szerencsen. Viszont az Artúr Napok Fesztivál mellett is lesz lehetőség a szórakozásra Borsodban.

Boon.hu

Az 5. Szerencsi Artúr Napok Fesztivál a legnagyobb hazai sztárok mellett idén egy külföldi fellépőt is bevet a sikerért. A régió legnagyobb zenei fesztiválján augusztus 22-24-e között óriási színpadok, interaktív kivetítők, és az ország legismertebb előadói várják minden este a fesztiválra kilátogatókat. Az eseményt ingyen látogathatja minden állandó szerencsi lakos, akinek a lakcímkártyáján szerencsi cím szerepel állandó lakóhelyként. A fesztivál teljes programját a Szerencsi Rákóczi Vár helyszínén korábban már bemutatták. A részletekért nézze meg írásunkat.

Az Artúr Napok Fesztiválra már épül a színpad Szerencsen
Épül, készül a brutális színpadtechnika amin a legnagyobb sztárok lépnek fel a hétvégén, a Szerencsi Artúr Napok Fesztiválon Forrás: Szerencs Város

Az 5. Szerencsi Artúr Napok Fesztivál kísérőrendezvénye ingyenes

A Csokifesztivál egykori helyszínén, a Szerencsi Várban szenzációs családi élményhétvége vár kicsikre és nagyokra egyaránt. Lesz itt minden, ami szemnek, szájnak ingere, ráadásul az esemény MINDENKI SZÁMÁRA INGYENES, függetlenül attól, hogy van-e belépője a Szerencsi Artúr Napok Fesztiválra.

A Családi Élményhétvége részletes programja:

08. 22. péntek:

  • 16:00 – Felvonulás – a Bekecs/Szerencs táblától a várig
  • 16:40 – Megnyitó
  • 16:45 – Bekecs Táncszínház (Nyárádszereda, Erdély) – „Táncolva öröklődik” Folklór előadás

08. 23. szombat:

  • 10:00 – Megnyitó
  • 10:30 – Kalamajka Bábszínház
  • 11:30–13:30 – Kovács Kristóf – Utcazene a várkertben
  • 13:00 – Hegyalja Folk
  • 14:00 – Csepp Barát
  • 14:50 – Senior Örömtánc
  • 15:00 – Rudolf R. Péter
  • 16:00 – Tompeti és barátai
  • 17:00 – Star Deluxe

 08. 24. vasárnap:

  • 10:00 – Kavics társulat, zeg-zug mesék
  • 11:00 – Petró Dalma
  • 12:00–14:00 – Kovács Kristóf – Utcazene a várkertben
  • 14:00 – Egyszer volt mesezenekar
  • 15:00 – Ciráda Együttes
  • 16:00 – Alma Együttes
  • 17:00 – Vastag Csaba

További Programok:

SZOMBAT ÉS VASÁRNAP 10-18 óráig:

Népi játékok ● Lovagoltatás ● Mászófal ● Rita bohóc ● Kézműves foglalkozások ● Arcfestő ● Csokiútlevél ● Máltai Manufaktúra és élménysziget ● Kézműves vásár ● OSZK Könyvkelengye Program ● LogiKlub ● KINCS bemutatkozó stand ● BonBon stand ● Rekordkísérlet ● Mini Vidámpark ● Csokiműhely ● Ételudvar és termelői portékák ● Csokikiállítók

Időzített gyerekprogramok SZOMBATON:

  • Bubi Show – 11:30, 12:30, 13:30
  • Csani és Janó – 11:30, 13:00

Időzített gyerekprogramok VASÁRNAP:

  • Bubi Show – 12:00, 13:00, 15:30
  • Manóverkli – 11:30, 13:30, 15:00

Molnárkalács Fesztivál 2025 Borsodnádasd

A borsodnádasdi Molnárkalács Fesztivál a szellemi kulturális örökség elemeként szereplő borsodnádasdi molnárkalács sütés és sütővas készítés élő hagyományára építő és népszerűsítő fesztivál. A XVI. Borsodnádasdi Molnárkalács Fesztivál 2025. augusztus 23-án lesz, ami kiváló hétvégi program lehet.

Dátum: 2025.08.23. (szombat)

E-bike túra a vulkánok és várak földjén

  • Dátum: 08.23.
  • Időpont: 9-15 óráig
  • Időtartam: 6 óra

Újhutáról indulva és Kőkaput érintve részben aszfalt - részben murvás erdei ösvényeken tekerhet az, aki korábban regisztrált. A túra érinti Bózsvát, ahol a Kőbérc étteremben egy frissítő megállót tarthatnak, majd tekerés következik a vadonatúj bringaúton a füzéri várig. Lélegzetelállító panoráma útközben és az e-bike-ok nyújtotta segítséggel nem belehalva, de kellemesen fáradsággal térhetnek vissza Újhutára, a Zemplén egyik kis gyöngyszem településére.

Találkozó szombat reggel 9 órakor Újhután a buszfordulóban.

Retró Nyárbúcsúztató Füzérradványban

Készüljön a nyár legkirályabb retró partijára a BBQ Placc Füzérradványban! Hangulatos kerthelyiség, meseszép környezet a Károlyi-kastély tövében, fess retró vibe és barátságos csapat vár mindenkit.

Ami biztosan lesz:

  • Retro zene, ami mindannyiunk kedvenceire pörget vissza!
  • Csapolt sörök, amik hűsítenek!
  • BBQ ételek faszénen, zamatos, omlós fogások
  • 2+1 Jägermeister akció – hívj meg egy barátot, a harmadikat mi álljuk!

Részletek:

Mikor? Augusztus 23-án 19:00 órától

Hol? BBQ Placc Füzérradvány – a kastély melletti parkolóban, Gróf Károlyi Ede út

Bővebb információ: +36 30 352 8767

Rózsa Liget Rendezvényközpont - Mezőkövesd

HÁZASTÁRSAS – amikor kiderül, hogy együtt maradni érdemes!

Mi történik, ha a szerelem lángja már nem lobog úgy, mint régen? Miért hall mást a férfi és mást a nő ugyanazon a mondaton? Hogyan lesz a mindennapi kérésekből néma csend vagy épp parázs vita?

A Házastársas című előadás minden olyan párhoz szól, akik már találkoztak az együttélés kihívásaival – vagy előbb-utóbb fognak. Egy este, ahol szórakoztatva ismerhetünk magunkra, nevethetünk a tipikus helyzeteken, és talán el is gondolkodunk: mit jelent egy pár kapcsolat, és mit jelent többnek lenni annál.

A Válótársas után most egy új történet következik – őszinte, humoros és mégis mély.

Szereplők:

Parti Nóra és Debreczeny Csaba

 Játékmesterek:

Gönczi Dorka (mediátor) és Varga Zsolt (kommunikációs szakértő)

  • Időpont: 2025.08.22.
  • Kapunyitás: 19:00
  • Előadás kezdete: 19:30

Csodás bonsaiok a Diósgyőri Népi Kézműves Alkotóházban

A Miskolci Bonsai Club legszebb törpefái láthatók augusztus 22-24-ig a Diósgyőri Népi Kézműves Alkotóházban (Miskolc, Nagy Lajos király utca 20.) …az idő és türelem szobrai… című kiállítás egyben jubileumi ünnepség is, hiszen a Miskolci Bonsai Club az idén 25 éves.

A megnyitó 22-én délután 17 órakor kezdődik (Ezen a napon ingyenesen tekinthető meg a kiállítás.) A vendégeket Gergye Zoltán, a Fügedi Márta Népművészeti Egyesület elnöke köszönti, majd megnyitja a rendezvényt.  A bonsai clubot és a bonsaikultúrát Kavalecz Lajos mutatja be, közreműködik Novák László népzenész. A kiállítás 23-án és 24-én 10-17 óráig látogatható.

Az alkotóház udvarán kézműves vásár és kézműves programok várják az érdeklődőket. Szombaton kaktuszkiállítás és -vásár is színesíti a rendezvényt, valamint a Zöld Kapcsolat Egyesület interaktív, környezetvédelmi foglalkozása várja a gyerekeket. Az érdeklődők előadásokat hallhatnak a bonsai történetéről, neveléséről és alakításáról 23-án és 24-én délután 1 órától Kavalecz Lajostól és Porteleki Tamástól. Tőlük tanácsokat is kérhetnek a vendégek a bonsaiok nevelésével kapcsolatban.

Alacska Napja

Augusztus 23-án délelőtt 9 órától egészen éjszakában nyúlóan váltják egymást a jobbnál jobb programok. A rendezvényt tűzijáték zárja. A Kastélykertben gyermekprogramok, koncertek, előadások lesznek, sőt még az Alacska Imázsfilm premierjére is sor kerül. A részletes programért kattintson ide.. 

Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség várja a boon.hu portálon.

 

