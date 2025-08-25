1 órája
Vége van, de már most akarjuk: lesz jövőre is fesztivál Szerencsen! (fotók, videók)
Tegnap este zárta kapuit a szerencsi fesztivál. Az Artúr napokat immár ötödik alkalommal rendezték meg.
Vasárnap esti koncertezők Szerencsen
Ötödik alkalommal rendezik meg a régió legnagyobb zenei rendezvényét: az 5. Szerencsi Artúr Napok Fesztivál pénteken startolt, és vasárnap este ért véget. A délelőttök a családoké voltak - sokan voltak kíváncsiak a rendezvényekre Rákóczi várban. Ez volt a program.
Szerencsen a legkisebbek sem mentek haza üres kézzel (fotók, videó)
Az este pedig a koncerteké volt. A rendezvény három napja hatalmas sikert aratott. A pénteki és a szombati cikkeink összefoglalóját itt olvashatja.
Pazar volt a hangulat szombaton is Szerencsen, fotókkal, videókkal bizonyítjuk
Artúr boldog lehet: a második nap is fergeteges Szerencsen (fotókkal, videókkal)
Artúr napok: sztárparádé a színpadon
A vasárnap este fellépői között volt a Neoton, a Follow The Flow és a Hooligans, de színpadra lépett Krisz Rudi és a Valmar is. A programot éjfélkor tűzijáték zárta. A fergeteges hangulatról fotóink tanúskodnak. Íme:
Felvonulás nyitotta meg az Artúr Napokat 2025.08.22.Fotók: Vajda János
5. Szerencsi Artúr Napok Fesztivál megnyitója 2025.08.22.Fotók: Vajda János
5. Szerencsi Artúr Napok Fesztivál, KönyvkelengyeFotók: Mogyorósi Zsolt Pipó
5. Szerencsi Artúr Napok szombatFotók: Mogyorósi Zsolt Pipó
Szerencsi Artúr Napok és a NeotonFotók: Mogyorósi Zsolt Pipó
Hooligans a Szerencsi Artúr NapokonFotók: Vajda János
Tekintse meg a fesztiválon készült koncertfelvételeket is:
boon.hu video
