Vége van, de már most akarjuk: lesz jövőre is fesztivál Szerencsen! (fotók, videók)

Címkék#családi nap#szerencs#boon video#Szerencsi Artúr Napok Fesztivál#program#koncert

Tegnap este zárta kapuit a szerencsi fesztivál. Az Artúr napokat immár ötödik alkalommal rendezték meg.

Vége van, de már most akarjuk: lesz jövőre is fesztivál Szerencsen! (fotók, videók)

Vasárnap esti koncertezők Szerencsen

Ötödik alkalommal rendezik meg a régió legnagyobb zenei rendezvényét: az 5. Szerencsi Artúr Napok Fesztivál pénteken startolt, és vasárnap este ért véget. A délelőttök a családoké voltak - sokan voltak kíváncsiak a rendezvényekre Rákóczi várban. Ez volt a program.

Artúr napok Szerencen
A délelőtt a családoké volt az Artúr napok programjain Szerencsen Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Az este pedig a koncerteké volt. A rendezvény  három napja hatalmas sikert aratott. A pénteki és a szombati cikkeink összefoglalóját itt olvashatja.

Artúr napok: sztárparádé a színpadon

A vasárnap este fellépői között volt a Neoton, a Follow The Flow és a Hooligans, de színpadra lépett Krisz Rudi és a Valmar is. A programot éjfélkor tűzijáték zárta.  A fergeteges hangulatról fotóink tanúskodnak. Íme:

Felvonulás nyitotta meg az Artúr Napokat 2025.08.22.

Fotók: Vajda János

5. Szerencsi Artúr Napok Fesztivál megnyitója 2025.08.22.

Fotók: Vajda János

5. Szerencsi Artúr Napok Fesztivál, Könyvkelengye

Fotók: Mogyorósi Zsolt Pipó

5. Szerencsi Artúr Napok szombat

Fotók: Mogyorósi Zsolt Pipó

Szerencsi Artúr Napok és a Neoton

Fotók: Mogyorósi Zsolt Pipó

Hooligans a Szerencsi Artúr Napokon

Fotók: Vajda János

Tekintse meg a fesztiválon készült koncertfelvételeket is:

 

boon.hu video

