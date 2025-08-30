Árfigyelő: itt a legolcsóbbak az alapvető élelmiszerek

A heti nagybevásárlás sokszor fejtörést okoz, hiszen az árak boltról boltra változnak, az akciókat pedig szinte lehetetlen követni. Az Árfigyelő rendszerét böngészve most összeraktunk egy gyors útmutatót a legfontosabb alapélelmiszerekről, hogy megkönnyítsük a döntést, és segítsünk spórolni a bevásárláson.

A legjobb árakat kereső árvadász

Forrás: illusztráció / MW-archív

Hús árak: A Tesco és a Spar a nyerők

A vasárnapi rántott hús alapja, a csirkemellfilé most a Tescóban a legkedvezőbb, ahol a Master Good belső mellfilé kilogrammonként 2089 forintért kapható. Ha viszont bolognaihoz vagy rakott ételekhez keresünk darált húst, akkor a Sparba érdemes menni, ahol akciósan az S Budget sertés darálthús fél kilós csomagját 1598 forintos kilónkénti áron adják.

Tejtermékek és tojás: irány a Spar és a Lidl

Kezdjük a felvágottas pultnál: trappista sajtfronton jelenleg a Lidl vezet, ahol a Tami márkájú sajtot 2110 forint kilónkénti áron mérnek. A reggeli kávé és a müzli elengedhetetlen kelléke, a tej most akciósan a Sparban a legolcsóbb, ahol a Riska 1,5 százalékos UHT tejet 289 forintért adják literenként. Ha tojás kell, akkor is érdemes a Sparban maradni, az S Budget S méretű tojás darabja 55 forint.

Pékáru és gyümölcs: Penny, Tesco és Lidl

A mindennapi betevőért, a kenyérért a Tescóba érdemes menni, ahol a fél kilós házi veknit 410 forintos kilónkénti áron vehetjük meg. Ha a reggelihez zsemlét keresünk, a Penny a nyerő, ahol a vizes zsemle darabja 65 forint. A gyümölcsök közül a banánt emeltük ki, aminek darabja akciósan most 76 forint a Lidlben.

A nagy egyezés: sütemény alapanyagok

Végül a hétvégi sütemények hozzávalóit néztük át. Meglepő eredményre jutottunk. Ezeknél az alapvető összetevőknél nagyon sok az egyezés a különböző boltok kínálatai között:

Kristálycukor: a Tescoban, a Pennyben és az Lidlben is 309 forintba egy kiló a legkedvezőbb árú kristálycukorból.

a Tescoban, a Pennyben és az Lidlben is 309 forintba egy kiló a legkedvezőbb árú kristálycukorból. Étolaj: Három áruházban is egyezés van. Ezekben az üzletekben 709 forintért vásárolhatunk egy liter étolajat: Tesco, Aldi, Lidl.

Három áruházban is egyezés van. Ezekben az üzletekben 709 forintért vásárolhatunk egy liter étolajat: Tesco, Aldi, Lidl. Búzafinomliszt: Példátlan, négy boltos egyezés. Az Auchan, az Aldi, a Lidl és a Penny is 187 forintért kínálja ezt a terméket.

Figyeljük az árakat!

Fontos tudni, hogy a fenti lista csak egy pillanatkép, az árak és az akciók akár napról napra változhatnak. Az adatok a hivatalos online Árfigyelő rendszerből származnak, amit bárki ingyenesen böngészhet. A tudatos vásárlás ma már elengedhetetlen, egy kis tervezéssel és az Árfigyelő használatával pedig komoly összegeket spórolhatunk a kasszánál.