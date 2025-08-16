augusztus 16., szombat

Döntöttek

1 órája

Sokak szívügye, így többen tanulhatnak az állatvédelemért Miskolcon is

Csaknem hatszoros túljelentkezés az Állatvédelmi Ösztöndíjprogramra. Soha ennyi elhivatott diplomás szakember nem akart még tanulni az állatvédelemért.

Rekordot döntött a jelentkezők száma a Közös ügyünk az állatvédelem Alapítvány 2025. évi Állatvédelmi Ösztöndíjprogramjára: 236 érvényes pályázat érkezett a meghirdetett 42 ösztöndíjas helyre, ami csaknem hatszoros túljelentkezést jelent. Vetter Szilvia, a Közös ügyünk az állatvédelem Alapítvány kuratóriumi elnöke bejelentette, hogy a rekordot döntő érdeklődés és a pályázók kiemelkedő szakmai színvonala miatt az ösztöndíjasok száma a korábban meghirdetett 42 főről 70 főre emelkedik. 

Fontos ügy az állatvédelem
Közös ügy az állatvédelem Forrás: Facebook/Gyopáros Alpár

Állatvédelem: sokan tanulnának ezen a területen

A tandíjmentes továbbtanulás fejében a résztvevők vállalják, hogy megszerzett tudásukat legalább öt éven keresztül a hazai állatvédelem érdekében hasznosítják.

Az ösztöndíjra augusztus 4-ig pályázhattak jogászok, pedagógusok és más diplomás szakemberek. A pályázati időszak lezárult, a szakmai zsűri döntése alapján kiválasztott ösztöndíjasok a 2025/2026-os tanévben kezdhetik meg tanulmányaikat az alábbi képzéseken, köztük a Miskolci Egyetemen is. Miskolcon állatvédelmi szakjogász képzésen tízen, jogi szakokleveles állatvédelmi szakemberként 15-en kezdhetik el tanulmányaikat.

Így alakulnak a keretszámok:

Károli Gáspár Református Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar

  • Állatjólléti és természetvédelmi szakjogász: a keretbővítés miatt 7 fő helyett 10 fő
  • Állatjólléti és természetvédelmi szaktanácsadó: a keretbővítés miatt 8 fő helyett 15 fő

Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar

  • Állatvédelmi szakjogász: a keretbővítés miatt 7 fő helyett 10 fő
  • Jogi szakokleveles állatvédelmi szakember: a keretbővítés miatt 8 fő helyett 15 fő

Pannon Egyetem

  • Állatvédelem-pedagógiai módszertan: a keretbővítés miatt 5 fő helyett 10 fő

Pécsi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar

  • Nemzetközi fenntartható állatvédelmi szakjogász: a keretbővítés miatt 7 fő helyett 10 fő

A felelős állattartás elősegítésére a kormány nem olyan rég írt ki pályázatot, erről beszámolt a boon.hu is.. A Magyar Falu Programban lehet rá pályázni augusztus 28. és szeptember 27. között.

 

