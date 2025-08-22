A borsodi parkok titkos veszélyei, ha ilyet látsz eldobva, azonnal indulj a másik irányba

Miskolc környékén is visszatérő probléma az állatkínzás e formája

Hasonlóan eltökélt Kitti is, aki közösségi média oldalán többször is beszámolt már rettenetes kísérletekről, amelyekkel állatoknak kívántak ártani Miskolcon és Kazincbarcikán is. A történeteket fényképekkel is illusztrálja, éppúgy, mint a zempléni esetnél, ami sokat segít abban, hogy a szélesebb lakosság vizuálisan is megismerje ezeket az ételdarabokat és talán jobban figyelje és pásztázza a sétáltatás során a közparkokat.

Kittit a Metropolnak elmondta, hogy az elmúlt napokban többen is arról számoltak be Miskolcon, hogy ismeretlen elkövető gombostűvel „megtöltött” édességeket (például Túró Rudikat), szögekkel teleszurkált virsliket, valamint fagyállóval átitatott kenyeret szórt szét közterületeken. A veszélyes csalétkeket több parkban és játszótéren is megtalálták, de nem kizárt, hogy vannak még fel nem fedezett helyek is. A legjobb, ha hasonló állatkínzásra utaló jeleket tapasztal bárki, azt haladéktalanul jelentse a rendőrségen.

Az állatkínzás bűncselekmény!

Már abba is félelmetes belegondolni, hogy házi kedvencünknek komoly sérülést okozhatnak a kegyetlen csalétkek, sőt, akár végzetesek is lehetnek rá nézve, de az még tragikusabb lenne, ha ezek a mérgezett ételek, amelyeket nem egyszer játszótereken is elhelyeztek, kisgyermekeknek ártanának.