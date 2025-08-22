49 perce
A borsodi parkok titkos veszélyei, ha ilyet látsz eldobva, azonnal indulj a másik irányba
Nem lehet elég óvatos az, aki kutyát sétáltat. Az állatkínzás egyik brutális formája az, amikor mindegy kinek, csak ártsunk, méghozzá válogatott, aljas, sunyi módszerekkel.
Gombostű az édességben, üvegdarabok a fasírtban, fagyálló folyadékkal átitatott kenyér és szögek a szétszórt virsliben. Túl sok az aljas merénylet és túl sokszor. Parkokban és magánterületen sincsenek biztonságban állataink, pedig az állatkínzás fogalmát ezek a mérgezések és gyilkolások, vagy azok kísérletei kimerítik. Büntethető a magyar jog szerint, akár letöltendő szabadságvesztéssel, többször mégis kicsúsznak az elkövetők az igazságszolgáltatás kezei közül.
Legutóbb arról számoltunk be, hogy egy Sárospatak környékén élő család megrázó eseményeket élt át néhány napja. Házuk udvarára, az eddig még ismeretlen tettes, üvegdarabokkal teli, mérgezett fasírtokat dobott be, amit megkóstolva három kutyájukból kettő sajnos nem élte meg a másnapot. Egyikük mindössze négy hete volt velük. Aranyi László összetört a történtek miatt, de eltökélte, hogy addig harcol, amíg állatkínzás miatt elszámoltatás alá vonják az embertelen elkövetőt.
Aljas módszerrel öltek meg két családtagot– a családfőt elértük, nem tér magához a történtek miatt!
Miskolc környékén is visszatérő probléma az állatkínzás e formája
Hasonlóan eltökélt Kitti is, aki közösségi média oldalán többször is beszámolt már rettenetes kísérletekről, amelyekkel állatoknak kívántak ártani Miskolcon és Kazincbarcikán is. A történeteket fényképekkel is illusztrálja, éppúgy, mint a zempléni esetnél, ami sokat segít abban, hogy a szélesebb lakosság vizuálisan is megismerje ezeket az ételdarabokat és talán jobban figyelje és pásztázza a sétáltatás során a közparkokat.
Kittit a Metropolnak elmondta, hogy az elmúlt napokban többen is arról számoltak be Miskolcon, hogy ismeretlen elkövető gombostűvel „megtöltött” édességeket (például Túró Rudikat), szögekkel teleszurkált virsliket, valamint fagyállóval átitatott kenyeret szórt szét közterületeken. A veszélyes csalétkeket több parkban és játszótéren is megtalálták, de nem kizárt, hogy vannak még fel nem fedezett helyek is. A legjobb, ha hasonló állatkínzásra utaló jeleket tapasztal bárki, azt haladéktalanul jelentse a rendőrségen.
Az állatkínzás bűncselekmény!
Már abba is félelmetes belegondolni, hogy házi kedvencünknek komoly sérülést okozhatnak a kegyetlen csalétkek, sőt, akár végzetesek is lehetnek rá nézve, de az még tragikusabb lenne, ha ezek a mérgezett ételek, amelyeket nem egyszer játszótereken is elhelyeztek, kisgyermekeknek ártanának.
Az állatvédők hangsúlyozzák: az ilyen magatartás többszörös visszaesést mutat, mégis, mindeddig nem született eljárás az ügyben. A helyi aktivisták petíciót indítanak annak érdekében, hogy a hatóságok komolyabban kezeljék az ügyet, és végre valódi büntetés szülessen.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense úgy tájékoztatott, hogy jelenleg Sárospatak környékén történt, halállal végződő esetben folyik eljárás, állatkínzás gyanúja miatt. A miskolci és barcikai eseteknél feljelentés nem történt, így azokban az ügyekben a hatóság jelenleg nem vizsgálódik. Varga Rudolf hozzátette, hogy a lakosság és a különböző állatvédő szervezetek sokat tudnak tenni annak érdekében, hogy ezekre az esetekre fény derüljön, tegyenek feljelentést, ha bármilyen gyanús élelmiszert, közterületen elhelyezett, állatra, emberre egyaránt veszélyes „csalétket” találnak.
Az állatkínzás bűncselekmény, aminek büntethetősége egytől három évig tartó szabadságvesztés is lehet, sőt minősített esetben ez elérheti az öt évet is.
Mit tehetnek az állatok gazdái?
- Séta közben figyeljék a földet és a kutya viselkedését, különösen parkokban, játszóterek közelében.
- Ne engedjék szabadon szimatolni az állatot, ha nem látható, mit vesz a szájába. Pórázon sétáltassunk.
- A gyanús élelmiszert ne érintsék kézzel, inkább jelezzék a hatóságoknak vagy az állatvédőknek.
- Készítsenek fotót és pontos helymeghatározást annak érdekében, hogy a közösség megfelelő figyelmeztetéshez jusson.
- Az állatvédők kérése egyszerű: ossza meg mindenki a figyelmeztetést, mert csak közös erővel lehet megakadályozni, hogy ártatlan állatok vagy gyerekek szenvedjenek.
