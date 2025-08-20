augusztus 20., szerda

„Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne” – így ünnepelt Tiszalúc - képek

Az államalapító Szent István tiszteletére rendeztek ünnepséget augusztus 20-án délelőtt a tiszalúci római katolikus templomban. Az államalapítás ünnepe alkalmából ünnepi szentmisén és körmeneten vehettek részt a település lakói.

Körmenettel kezdődött a tiszalúci ünnep

Fotó: Vajda János

Az államalapítás ünnepe alkalmából Nagy Krisztián plébániai kormányzó üdvözölte a jelenlévőket, majd ünnepi szentmise keretein belül szólította meg a híveket és osztotta meg ünnepi gondolatait.

Az államalapítás ünnepe Tiszalúcon
Az új kenyér és az államalapítás ünnepe volt a téma Tiszalúcon
Fotó: Vajda János

Tiszalúc polgármestere az összefogás szükségességét hangsúlyozta

Az ünnepi körmenet után Siri Norbert, Tiszalúc polgármestere Tamási Áron gondolataival köszöntötte az ünneplőket: „Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.” Ezzel is kiemelve, hogy augusztus 20-án azt is ünnepeljük, hogy van saját hazánk. Majd méltatta államalapító Szent István király érdemeit, hangsúlyozva, hogy világ nehézségei közepette újra kulcsfontosságú szerep jut az egységességnek, amit már államalapítónk is hirdetett. 

Felül kell emelkednünk az ideológia különbségeken, félre kell tennünk a különböző politikai nézeteinkből fakadó ellentéteinket, mert csak így haladhatunk előre, így tehetjük jobbá környezetünket. A közös összefogás elengedhetetlen feltétele a közösség iránti alázat, Szent István elszántsággal, ugyanakkor végtelen alázattal szolgálta nemzetét 

– ennek a mintának a követésére buzdított a polgármester. 

Augusztus 20-ai ünnepi szentmise Tiszalúcon

Fotók: Vajda János

Az államalapítás ünnepe, a magyarság ünnepe is

Novák Irén, a Kulturális és Innovációs Minisztérium művészetért és közösségi művelődésért felelős helyettes államtitkára hangsúlyozta, hogy Szent István példája a mindennapok része kell hogy legyen. 

IMG_3192
Novák Irén mondott ünnepi beszédet Tiszalúcon
Fotó: Vajda János

„Szent István élete monumentális, miközben ő szolgálatnak tekintette tisztségét. Hitte, hogy a magyarság csakis úgy válhat erős európai nemzetté, ha megőrzi identitását. A keresztény értékek meghonosítása mellett, fontosnak tartotta megőrizni ősi értékeinket. Szent István számára az alapvető értékeket az istenhit, a hazaszeretet és az egymás iránti tisztelet jelentették” – hangsúlyozta, majd hozzátette, hogy Szent István örökségét élnünk kell a mindennapokban és át kell adnunk gyermekeink, unokáink számára is.

A programot az új kenyér szentelése zárta.

 

