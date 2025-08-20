„Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne” – így ünnepelt Tiszalúc - képek

Az államalapítás ünnepe, a magyarság ünnepe is

Novák Irén, a Kulturális és Innovációs Minisztérium művészetért és közösségi művelődésért felelős helyettes államtitkára hangsúlyozta, hogy Szent István példája a mindennapok része kell hogy legyen.

Novák Irén mondott ünnepi beszédet Tiszalúcon

Fotó: Vajda János

„Szent István élete monumentális, miközben ő szolgálatnak tekintette tisztségét. Hitte, hogy a magyarság csakis úgy válhat erős európai nemzetté, ha megőrzi identitását. A keresztény értékek meghonosítása mellett, fontosnak tartotta megőrizni ősi értékeinket. Szent István számára az alapvető értékeket az istenhit, a hazaszeretet és az egymás iránti tisztelet jelentették” – hangsúlyozta, majd hozzátette, hogy Szent István örökségét élnünk kell a mindennapokban és át kell adnunk gyermekeink, unokáink számára is.

A programot az új kenyér szentelése zárta.