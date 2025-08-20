Tündöklő fényjátékkal zárultak az ünnepi programok Miskolcon - képek

Az államalapítás ünnepe egy nagyszabású show-val folytatódott az a Hősök terén. Az éjszakai égbolt alatt, a Hősök tere melletti épületek falán fantasztikus fények és a színek játéka bűvölte el a közönséget.

Fényfestés

Fotó: Vajda János

Az államalapítás ünnepe alkalmából fényjáték várta a miskolciakat

A különleges látvány és zene mindenkit lenyűgözött.