boon.hu video

1 órája

Tündöklő fényjátékkal zárultak az ünnepi programok Miskolcon - képek

Tűzijáték nem volt, de ez senkit sem zavart. Az államalapítás ünnepe fényjátékkal zárult a miskolci Hősök terén.

Boon.hu
Tündöklő fényjátékkal zárultak az ünnepi programok Miskolcon - képek

Különleges fényfestés

Fotó: Vajda János

Az államalapítás ünnepe egy nagyszabású show-val folytatódott az a Hősök terén. Az éjszakai égbolt alatt, a Hősök tere melletti épületek falán fantasztikus fények és a színek játéka bűvölte el a közönséget. 

fenyfestes010
Fényfestés
Fotó: Vajda János

Az államalapítás ünnepe alkalmából fényjáték várta a miskolciakat

A különleges látvány és zene mindenkit lenyűgözött. 

Augusztus 20-i fényfestés a Hősök terén

Fotók: Vajda János

 

 

boon.hu video

