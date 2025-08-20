boon.hu video
Tündöklő fényjátékkal zárultak az ünnepi programok Miskolcon - képek
Tűzijáték nem volt, de ez senkit sem zavart. Az államalapítás ünnepe fényjátékkal zárult a miskolci Hősök terén.
Különleges fényfestés
Fotó: Vajda János
Az államalapítás ünnepe egy nagyszabású show-val folytatódott az a Hősök terén. Az éjszakai égbolt alatt, a Hősök tere melletti épületek falán fantasztikus fények és a színek játéka bűvölte el a közönséget.
Az államalapítás ünnepe alkalmából fényjáték várta a miskolciakat
A különleges látvány és zene mindenkit lenyűgözött.
Augusztus 20-i fényfestés a Hősök terénFotók: Vajda János
