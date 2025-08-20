1 órája
Így ünnepelt Miskolc augusztus 20-án - képek
Az ünnepi műsor és az új kenyér megáldása a Szent István téren sok embert csábított a belvárosba. Az államalapítás ünnepe alkalmából azonban a város egész napos színes programokkal tette felejthetetlenné a napot.
MIskolc együtt ünnepelt
Fotó: Vajda János
Az államalapítás ünnepe alkalmából szervezett programok Miskolcon már délelőtt elkezdődek.
Reggel 9 órakor a népkerti Országzászlónál zászlófelvonással indult az ünnep. A Felsőhámori Szent István szobornál 11 órakor kezdődött az ünnepi megemlékezés. Az esti eseményeket a Szent István térre szervezték. Az ünnepi kenyérszentelés és az aratókoszorú elhelyezése fél héttől kezdődött, és az ünnepi beszédekkel folytatódott.
Szent István királyunk örökségét tovább kell vinnünk
Tóth-Szántai József, Miskolc polgármestere köszöntötte az ünnepség résztvevőit, majd felemelő gondolatokban fogalmazta meg államalapító Szent István királyunk érdemeit. Szólt azokról az erényekről és értékekről amelyet továbbörökített a jövő generációjának és amelyek magyarság létezését megalapozták. A polgármesteri beszéd után Csöbör Katalin országgyűlési képviselő osztotta meg ünnepi gondolatait és beszélt arról, hogy a szuverenitás megőrzése lehet a magyarság fennmaradásának egyik legfontosabb záloga.
Augusztus 20. ünnepség MiskolconFotók: Vajda János
Az államalapítás ünnepe az új kenyér megáldásával zárult
A beszédek után következett az ünnepi kenyérszentelés illetve az új kenyér megáldása a történelmi egyházak - Barna Sándor, a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspöke, Juhász Ferenc pasztorális helynök, a Mindszenti templom plébánosa, Papp András esperes, a Diósgyőri görögkatolikus templom parókusa és Gerlai Pál a Borsod-Hevesi Evangélikus Egyházmegye esperese – közreműködésével.
boon.hu video
