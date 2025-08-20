Így ünnepelt Miskolc augusztus 20-án - képek

Az államalapítás ünnepe alkalmából szervezett programok Miskolcon már délelőtt elkezdődek.

Tóth-Szántai József polgármester szegte meg Miskolc ünnepi kenyerét

Reggel 9 órakor a népkerti Országzászlónál zászlófelvonással indult az ünnep. A Felsőhámori Szent István szobornál 11 órakor kezdődött az ünnepi megemlékezés. Az esti eseményeket a Szent István térre szervezték. Az ünnepi kenyérszentelés és az aratókoszorú elhelyezése fél héttől kezdődött, és az ünnepi beszédekkel folytatódott.

Szent István királyunk örökségét tovább kell vinnünk

Tóth-Szántai József, Miskolc polgármestere köszöntötte az ünnepség résztvevőit, majd felemelő gondolatokban fogalmazta meg államalapító Szent István királyunk érdemeit. Szólt azokról az erényekről és értékekről amelyet továbbörökített a jövő generációjának és amelyek magyarság létezését megalapozták. A polgármesteri beszéd után Csöbör Katalin országgyűlési képviselő osztotta meg ünnepi gondolatait és beszélt arról, hogy a szuverenitás megőrzése lehet a magyarság fennmaradásának egyik legfontosabb záloga.