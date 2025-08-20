Így ünnepelték Szent István napját Monokon

Az államalapítás ünnepe, a magyarság születésnapjának az ünnepe

Dr. Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára és a térség országgyűlési képviselője, köszöntőjében hangsúlyozta államalapító Szent István királyunk érdemeit.

„Szent István király ünnepe nekünk magyaroknak alapvetően olyan mintha a születésnapját ünnepelné a magyarság. A történelem során nagyon sok nehézséggel kellett szembenéznünk, nehéz évszázadok vannak mögöttünk. Igazán azért tudunk több mint ezer éve államként a Kárpát-medence közepén maradni, mert Szent István a kereszténységet és a szuverén államot itt hagyta nekünk és ebben minden nehézség közepette tudtunk kapaszkodni. A kereszténységen keresztül hitet adott a magyarságnak és ezért őt szentként tisztelik a katolikus és az ortodox egyházban egyaránt. Az első olyan király volt, aki az országát a halála előtt felajánlotta Szűz Máriának” – hangsúlyozta Dr. Koncz Zsófia

Ez az ünnep a nemzeti összetartozást is jelképezi

Beszédében az államtitkár azt is megjegyezte, hogy az ünnepnapon Szent Lászlóról sem szabad megfeledkeznünk, mert neki köszönhetjük azt, hogy augusztus huszadika lett Szent István király ünnepe. Felidézte, hogy 1083-ban ezen a napon emelték Szent István ereklyéjét a székesfehérvári bazilikában. Hangsúlyozta, augusztus huszadika nemcsak egy vallási ünnep, a nemzeti összetartozást is jelképezi.

A köszöntők után a történelmi egyházak képviselői megszentelték és megáldották az új kenyeret, amelyet Bártfay Emese szelt meg. Az ünnepségen többek között versekkel, hegedű előadással és dalokkal emlékeztek meg az államalapítás és Szent István király ünnepén.

