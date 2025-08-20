2 órája
Így ünnepelték Szent István napját Monokon
Szent István király tiszteletére rendeztek augusztus 20-án ünnepséget Monokon. Az államalapítás ünnepe, kiemelkedő esemény a magyarság életében.
Dr. Koncz Zsófia Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára és a térség országgyűlési képviselője köszöntőjében hangsúlyozta államalapító Szent István királyunk érdemeit
Fotó: Vajda János
Az államalapítás ünnepe alkalmából Bártfay Emese, Monok polgármester köszöntőjében arról beszélt, hogy Szent István annak idején a keresztény hit alapjaira tudott stabil viszonyokat teremteni és egy erős, nyugati, keresztény államot alapítani.
„Az új kenyér az élet táplálója, melyben benne van az isteni gondviselés, a teremtő erő, a dolgos kezek munkája, az összefogás, az együttműködés ereje, az élet körforgása" – hangsúlyozta a polgármester , majd kiemelte, hogy a király döntéseivel végérvényesen kijelölte a magyarok helyét Európában.
Augusztus 20. MonokonFotók: Vajda János
Az államalapítás ünnepe, a magyarság születésnapjának az ünnepe
Dr. Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára és a térség országgyűlési képviselője, köszöntőjében hangsúlyozta államalapító Szent István királyunk érdemeit.
„Szent István király ünnepe nekünk magyaroknak alapvetően olyan mintha a születésnapját ünnepelné a magyarság. A történelem során nagyon sok nehézséggel kellett szembenéznünk, nehéz évszázadok vannak mögöttünk. Igazán azért tudunk több mint ezer éve államként a Kárpát-medence közepén maradni, mert Szent István a kereszténységet és a szuverén államot itt hagyta nekünk és ebben minden nehézség közepette tudtunk kapaszkodni. A kereszténységen keresztül hitet adott a magyarságnak és ezért őt szentként tisztelik a katolikus és az ortodox egyházban egyaránt. Az első olyan király volt, aki az országát a halála előtt felajánlotta Szűz Máriának” – hangsúlyozta Dr. Koncz Zsófia
Ez az ünnep a nemzeti összetartozást is jelképezi
Beszédében az államtitkár azt is megjegyezte, hogy az ünnepnapon Szent Lászlóról sem szabad megfeledkeznünk, mert neki köszönhetjük azt, hogy augusztus huszadika lett Szent István király ünnepe. Felidézte, hogy 1083-ban ezen a napon emelték Szent István ereklyéjét a székesfehérvári bazilikában. Hangsúlyozta, augusztus huszadika nemcsak egy vallási ünnep, a nemzeti összetartozást is jelképezi.
A köszöntők után a történelmi egyházak képviselői megszentelték és megáldották az új kenyeret, amelyet Bártfay Emese szelt meg. Az ünnepségen többek között versekkel, hegedű előadással és dalokkal emlékeztek meg az államalapítás és Szent István király ünnepén.
Olvassa el további érdekes cikkeinket az ünnepről!
„Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne” – így ünnepelt Tiszalúc - képek
Ők kaptak állami kitüntetést vármegyénkből a nemzeti ünnep alkalmából - frissítve