1 órája

Mi már tudjuk, hogy merre érdemes kimozdulni augusztus 20-án

Hamarosan itt a szeptember, a nyár utolsó napjait éljük. Az államalapítás ünnepe talán az utolsó alkalom egy igazi önfeledt bulizásra, amelyre bizony most Borsod minden zegében-zugában lehetőség lesz.

Sok helyen lesz tűzijáték augusztus 20-án Borsodban

Forrás: MW

Az államalapítás ünnepe idén igazán színes programokat kínál Borsodban és ezek nagy része ingyenes.

államalapítás ünnepe
Az államalapítás ünnepe alkalmából hatalmas bulik lesznek Borsodban 
Fotó: Orosz Peter Photographer

 Augusztus 20-án Borsodban ezért nehéz lesz egy helyen maradni. Lesz, ahol az EDDA dübörög, Szikszón Zséda énekel, Mezőkövesden a Lord szaggatja a húrokat és tovább is van... mondjuk még.

Az államalapítás ünnepe programkavalkádot kínál

Vannak azonban akik ezen a szabadnapon nem bulira, hanem a vízpartra vágynak. Sajnos azonban annak a horgásznak nincs szerencséje, aki ezt már nem teheti meg, hiszen bevonták az engedélyét. Az ongai esetről cikkünkben olvashat.

Az ünnepnapra jó ha alaposan előkészülünk, hiszen ilyenkor az üzletek nagy része zárva tart. Már  csak három hete maradt például annak, aki Miskolc, Avas városrészén, a Fényi Gyula téren található Spar szupermarketben vásárolna. Az üzlet ugyanis bezár, hogy végleg vagy csak átmenetileg cikkünkből kiderül.

Nemzetközileg is elismert szakember érkezett a DVTK Kosárlabda Akadémiához. Az olasz edző, Lorenzo Serventi több mint húszéves élvonalbeli tapasztalattal csatlakozott a szakmai stábhoz. Feladata a fiatal játékosok fejlesztése lesz, de alkalmanként a felnőtt csapat egyéni képzéseiben is szerepet kaphat. A Reggio Emiliából érkező tréner első külföldi megbízatásaként választotta Miskolcot, és már alig várja a közös munkát.

 


 

