8 perce
Mi már tudjuk, hogy merre érdemes kimozdulni augusztus 20-án
Hamarosan itt a szeptember, a nyár utolsó napjait éljük. Az államalapítás ünnepe talán az utolsó alkalom egy igazi önfeledt bulizásra, amelyre bizony most Borsod minden zegében-zugában lehetőség lesz.
Sok helyen lesz tűzijáték augusztus 20-án Borsodban
Az államalapítás ünnepe idén igazán színes programokat kínál Borsodban és ezek nagy része ingyenes.
Augusztus 20-án Borsodban ezért nehéz lesz egy helyen maradni. Lesz, ahol az EDDA dübörög, Szikszón Zséda énekel, Mezőkövesden a Lord szaggatja a húrokat és tovább is van... mondjuk még.
Az államalapítás ünnepe programkavalkádot kínál
Augusztus 20. Borsodban: Zsédától a Lordon át Király Lindáig – és minden szem az égre szegeződik
