Költözünk!

Ha nem sikerült a kollégium Miskolcon, van egy jó és egy rossz hírünk

Hamarosan indul a tanév, de a kollégiumi férőhelyek száma limitált. Egyetemi városként Miskolc kiemelt az albérleti piac szempontjából. Szakértőt kérdeztünk a mostani helyzetről.

Boon.hu
Nem könnyű az albérletkeresés Miskolcon, ha jó áron, jó lakást szeretnénk

Forrás: Facebook

Minden évben élénk érdeklődés övezi a miskolci albérleti piac felhozatalt, főként a tanévkezdés idején. Ez most sincs másként. Annyiban változott a helyzet idén, hogy amióta a kormány meghirdette a 3 százalékos kedvezményes, első lakás vásárlási programját, azóta felbolydult az ingatlanpiac. Venni, vagy bérelni éri meg jobban egy egyetemi diáknak? Erről kérdeztük szakértőnket.

Albérleti piac, szerény hálószoba kiadásra
A miskolci albérleti piac dinamikus mozgásban van: ha nincs kollégium, gyorsnak kell lenni Forrás: Facebook

A miskolci albérleti piac elképesztően nyüzsög

Airizer Csabáné Andrea, a miskolci Belvárosi Ingatlan és Hitel Centrum tulajdonosa a boon.hu kérdésére már korábban azt jósolta, hogy a kedvezményes lakáshitel valószínűleg az ingatlanárak emelkedését fogja generálni Borsodban is. Ahogy közeledünk a hitel igényelhetőségének időpontjához, a szeptember elsejéhez, extrémnek mondható kereslet indult az ingatlanokért, ami természetszerűen magával hozta az árak emelkedését. Nincs ez másként az albérleti piacon sem.

A jó hír az, hogy bőven van kiadásra váró albérlet a városban, ha nem jött össze a kollégium, a rossz viszont az, hogy 100 ezer forint alatt ne is ábrándozzon senki bérelt lakásról. Teljesen mindegy az ingatlan állapota, vagy elhelyezkedése, egyszerűen nincs ez alatt az összeg alatt kiadó ingatlan. A négyzetméter árak már vegyesebben alakulnak, 1600-4700 forint/négyzetméter áron is találtunk lakásokat. Nem mindegy tehát, hogy mik a részletek.

Gyorsan lecsapnak a relatíve jó árú lakásokra

A szakértő szerint, ha megjelenik egy jó ár-értékarányú, kiadásra kínált lakás a piacon, az általában 24 órán belül elkel. Így nagyon gyorsnak kell lennie annak, aki komolyan és hosszú távra keres albérletet. Véleménye szerint a kormány Otthon Start Programja most kiváló lehetőséget nyújt arra, hogy akár egyetemistaként vásároljunk és ne béreljünk. Amennyiben a diploma megszerzése után nem kíván az illető Miskolcon maradni, még mindig van lehetősége eladni azt, valószínűleg magasabb áron, mint ahogyan hozzájutott.

Airizer Csabáné Andrea korábban elmondta portálunknak, hogy még változnak a részletes feltételek de már sok minden letisztult az igényelhetőség terén. Amit már biztosan tudni lehet a következő:

  • Ha valaki első munkahelyén dolgozik főiskola, vagy egyetem után, de még nem érte el a kétéves munkaviszonyt, valószínűleg elfogadják hiteligénylését erre a célra.
  • Szülő, vagy nagyszülő is beléphet a folyamatba adóstársként, de neki nem kell megfelelnie a hiteligénylés feltételeinek, viszont emelheti az igazolt jövedelem összegét.
  • Házastársak esetén elég, ha csak az egyikük felel meg a feltételeknek.

Érdemes hát alaposan megfontolni, hogy valaki albérletbe költözik, vagy él a kormány nyújtotta lehetőséggel és mindössze 3 százalékos kamat mellett megszerzi élete első saját lakását.

További hírek és kihagyhatatlan érdekességek várják a boon.hu portálon.

 

