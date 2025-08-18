Ha nem sikerült a kollégium Miskolcon, van egy jó és egy rossz hírünk

A jó hír az, hogy bőven van kiadásra váró albérlet a városban, ha nem jött össze a kollégium, a rossz viszont az, hogy 100 ezer forint alatt ne is ábrándozzon senki bérelt lakásról. Teljesen mindegy az ingatlan állapota, vagy elhelyezkedése, egyszerűen nincs ez alatt az összeg alatt kiadó ingatlan. A négyzetméter árak már vegyesebben alakulnak, 1600-4700 forint/négyzetméter áron is találtunk lakásokat. Nem mindegy tehát, hogy mik a részletek.

Gyorsan lecsapnak a relatíve jó árú lakásokra

A szakértő szerint, ha megjelenik egy jó ár-értékarányú, kiadásra kínált lakás a piacon, az általában 24 órán belül elkel. Így nagyon gyorsnak kell lennie annak, aki komolyan és hosszú távra keres albérletet. Véleménye szerint a kormány Otthon Start Programja most kiváló lehetőséget nyújt arra, hogy akár egyetemistaként vásároljunk és ne béreljünk. Amennyiben a diploma megszerzése után nem kíván az illető Miskolcon maradni, még mindig van lehetősége eladni azt, valószínűleg magasabb áron, mint ahogyan hozzájutott.

Airizer Csabáné Andrea korábban elmondta portálunknak, hogy még változnak a részletes feltételek de már sok minden letisztult az igényelhetőség terén. Amit már biztosan tudni lehet a következő:

Ha valaki első munkahelyén dolgozik főiskola, vagy egyetem után, de még nem érte el a kétéves munkaviszonyt, valószínűleg elfogadják hiteligénylését erre a célra.

Szülő, vagy nagyszülő is beléphet a folyamatba adóstársként, de neki nem kell megfelelnie a hiteligénylés feltételeinek, viszont emelheti az igazolt jövedelem összegét.

Házastársak esetén elég, ha csak az egyikük felel meg a feltételeknek.

Érdemes hát alaposan megfontolni, hogy valaki albérletbe költözik, vagy él a kormány nyújtotta lehetőséggel és mindössze 3 százalékos kamat mellett megszerzi élete első saját lakását.

