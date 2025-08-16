A háború évei nem oldhatók meg egy három órás beszélgetéssel + videó

Robert C. Castel a műsorban hangsúlyozta: irreális elvárás lett volna Trump és Putyin alaszkai találkozójától, hogy azonnali békét hozzon. „Én úgy gondolom, hogy a legfontosabb dolog, hogy a szélsőséges forgatókönyvek nem valósultak meg” – fogalmazott.

Robert C. Castellel beszélgettek az alaszkai találkozó kapcsán

Forrás: Magyar Nemzet

Ha elolvassuk a kritikákat, akkor föltevődik a kérdés, mi az, amit a Trump-kritikusok sikerként könyveltek volna el. Körülbelül az, hogyha Vlagyimir Putyin előrenyújtja a két kezét, bilincsbe veri saját magát, és elvezeti saját magát egy sötét zárkába. Tehát minden, ami ennél kevesebb lett volna a Trump-kritikusok szemében, az egy árulás, egy kudarc lett volna. Ez a fajta perspektíva figyelmen kívül hagyja a diplomáciai realitásokat.

Alaszkai találkozó: első lépés

A szakértő szerint a háromórás találkozó legfeljebb az első lépés lehetett egy hosszú folyamatban. „Az a probléma, amit évtizedeken át készítettek elő, és amit a háború évei alatt csak súlyosbítottak, nem oldható meg egy háromórás beszélgetéssel.

Az elemzés összefoglalóját ide kattintva olvashatja, a Rapid Extra műsor teljes adása pedig itt érhető el: