Alaszkai csúcstalálkozó

2 órája

A háború évei nem oldhatók meg egy három órás beszélgetéssel + videó

Címkék#Fekete Rajmund#podcastjában#Robert C Castel#Tóth Tamás Antal

A Magyar Nemzet Rapid Extra című podcastjában Tóth Tamás Antal és Fekete Rajmund beszélgetett Robert C. Castellel, a lap főmunkatársával, az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadójával Trump és Putyin alaszkai csúcstalálkozójáról. Robert C. Castel szerint az alaszkai találkozó legnagyobb hozadéka, hogy a felek elindultak a párbeszéd útján, és nyitva maradt a kapu a békefolyamat felé.

Robert C. Castel a műsorban hangsúlyozta: irreális elvárás lett volna Trump és Putyin alaszkai találkozójától, hogy azonnali békét hozzon. „Én úgy gondolom, hogy a legfontosabb dolog, hogy a szélsőséges forgatókönyvek nem valósultak meg” – fogalmazott.

alaszkai találkozó
Robert C. Castellel beszélgettek az alaszkai találkozó kapcsán
Forrás: Magyar Nemzet

Ha elolvassuk a kritikákat, akkor föltevődik a kérdés, mi az, amit a Trump-kritikusok sikerként könyveltek volna el. Körülbelül az, hogyha Vlagyimir Putyin előrenyújtja a két kezét, bilincsbe veri saját magát, és elvezeti saját magát egy sötét zárkába. Tehát minden, ami ennél kevesebb lett volna a Trump-kritikusok szemében, az egy árulás, egy kudarc lett volna. Ez a fajta perspektíva figyelmen kívül hagyja a diplomáciai realitásokat.

Alaszkai találkozó: első lépés

A szakértő szerint a háromórás találkozó legfeljebb az első lépés lehetett egy hosszú folyamatban. „Az a probléma, amit évtizedeken át készítettek elő, és amit a háború évei alatt csak súlyosbítottak, nem oldható meg egy háromórás beszélgetéssel.

Az elemzés összefoglalóját ide kattintva olvashatja, a Rapid Extra műsor teljes adása pedig itt érhető el:

 

