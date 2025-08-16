augusztus 16., szombat

Alaszkai csúcstalálkozó

1 órája

Trump és Putyin titkos megállapodása? – Európa sorsát most máshol dönthetik el! (videóval)

Címkék#Rapid Extra#Putyin#Magyar Nemzet#Trump#Boros Bánk Levente

A Magyar Nemzet Rapid Extra című podcastjában Tóth Tamás Antal vendégei Boros Bánk Levente, a Nézőpont Intézet igazgatója és Fekete Rajmund Amerika-szakértő, a Kommunizmus Kutatóintézet vezetője voltak. Az alaszkai csúcstalálkozó legfontosabb üzenetéről, az amerikai és orosz érdekekről, valamint a magyar álláspontról beszélgettek.

Az alaszkai csúcstalálkozó utóélete szerint a világpolitika új irányt vehet: Trump és Putyin két és fél órás egyeztetése után a béke esélye erősebben került napirendre, mint maga Ukrajna.

Boros Bánk Leventével beszélgettek az alaszkai csúcstalálkozó kapcsán
 Boros Bánk Leventével, a Nézőpont Intézet igazgatójával beszélgettek az alaszkai csúcstalálkozó kapcsán a Magyar Nemzet Rapid Extra műsorában
Forrás: Magyar Nemzet

A béke felé terelheti a helyzetet az alaszkai csúcstalálkozón elhangzottak

Boros Bánk Levente szerint a liberális sajtó kritikája arra utal, hogy Trump valóban a béke felé tereli az eseményeket.

Ha a liberális sajtó sivalkodik, az azt jelenti, hogy valami nekik nem tetsző történik. Ez pedig nagy eséllyel azt jelzi, hogy Trump tényleg a béke irányába kezdte el tolni a nemzetközi történéseket.

- hangsúlyozta a Rapid Extra műsorában.

Fekete Rajmund Trump üzletemberi tárgyalási stílusát emelte ki, amely határozottságot és amerikai érdekérvényesítést tükröz.

Trump előzetesen egyeztetett több nyugati vezetővel, köztük von der Leyennel, Macronnal, Zelenszkijjel és Mark Ruttéval, ám ez inkább diplomáciai formalitás volt.

A szakértők egyetértenek: Magyarország számára a béke a legfőbb érdek – a háború folytatása Európának csak veszteségeket hozhat.

Az USA és Oroszország közvetlen párbeszéde Európa és a NATO felett is átnyúlhat, jelezve, hogy Európa sorsa ismét kívül dőlhet el.

Az elemzés összefoglalóját ide kattintva olvashatja, a Rapid Extra műsor teljes adása pedig itt érhető el:

 

