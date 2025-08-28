Új ajtó kell? Fillérekért juthatsz hozzá

A jelentős kínálat miatt érdemes böngészni a vármegyénkben is aktív Nemzeti Adó és Vámhivatal online árverési felületét, ugyanis a lefoglalt holmik között ezúttal egy komplett irodaházra való ajtólap bukkant fel. A NAV közleménye szerint az ajtólapokra már szombattól lehet licitálni, a becsértékük pedig az eredeti érték mindössze 25 százaléka.

Egy ajtó a sok közül. Forrás: NAV

Ajtók olcsón

Nemcsak vállalkozásoknak érdemes átnézni a felhozatalt, a kinézett ajtólapokra ugyanis külön-külön is lehet licitálni. Bárki könnyen tehet ajánlatot, akár csak egyetlen darabra is, ha éppen otthonra keres egy vagy néhány új ajtót. A választék bőséges. A lefoglalt ajtólapok különböző betétekkel, üveggel, mintákkal és sokféle díszítőelemmel készültek. A hirdetési felületen minden tételről található fénykép is, így könnyen kiválasztható a megfelelő darab.

Az összesen 54 darab, különböző típusú ajtólap árverése augusztus 30-án indul, és az ajánlatokat négy napon keresztül lehet megtenni a NAV árverési oldalán. Az online licit szeptember 2-án, 21 órakor zárul.

Fontos tudnivaló, hogy nyertes licit esetén a vételár kifizetése után az ajtókat egy Vámosszabadinál található telephelyről lehet majd elszállítani. Bővebb információ, regisztráció és a konkrét ajánlattétel a NAV árverési oldalán, az arveres.nav.gov.hu címen lehetséges.

