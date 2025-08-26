1 órája
Értékes adományokat és új logót kapott a GYEK + fotók, videó
Nagy öröm az érintettek számára. Újra adományban részesült a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatóház.
Átadták az adományt a kórháznak
Fotó: TAKACS JOCI
A több mint 4 millió forint értékű adomány társadalmi összefogás eredménye. Egy feszített ponyvás világító táblát (új logót) és 5 darab Samsung UHD Smart televíziót kapott a Velkey László Gyermekegészségügyi Központ (GYEK) 2025. augusztus 26-án.
Az emblematikus miskolci épület teljesen új külső héjat kapott
Az adomány átadásán
Az adományozók helyi vállalkozók és támogatók, akik nagy örömmel segítettek az intézménynek.
Hegedűs Roland, az INC-Global Holding Kereskedelmi Szolgáltató Kft. ügyvezetője az átadón többek közt elmondta, több támogató is részt vállalt az adományozásban és abban, hogy egy új logó kerülhessen a homlokzatra, valamint további támogatásként öt darab tévét is kaphatott a kórház.
Barkóczi Eszter édesapja, Barkóczi István, a Fux Zrt. tulajdonosának szavait tolmácsolta, ugyanis ő sajnos nem tudott jelen lenni az átadáson.
Édesapám mindig hitt abban, hogy ha valaki szeret egy várost, akkor tenni kell érte
– hangsúlyozta.
Örömmel csatlakoztunk ehhez, hiszen mi lenne jobb cél annál, minthogy a gyerekeknek megkönnyíteni a helyzetét
– mondta Szabó Máté, a Mento Kft. kommunikációs és marketing vezetője.
Adományt adtak át a megyei kórházban a GYEK-nekFotók: Takács József
Breintenbach Sándor, az intézmény műszaki igazgatója a kórház vezetésének képviseletében elmondta:
Szeretnénk mindenkinek biztosítani azt, hogy a lehető legkisebb lelki megterheléssel, traumával viselje azt az időszakot amit kórházban kell töltenie, ezért fontos a fejlesztés. Ezt nemcsak a kórház vezetése és a politikai vezetés ismerte fel, hanem a külső adományozók, civil szervezetek, alapítványok sőt, magánszemélyek is akik támogattak ennek érdekében.
