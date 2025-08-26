Értékes adományokat és új logót kapott a GYEK + fotók, videó

Az adomány átadásán

Az adományozók helyi vállalkozók és támogatók, akik nagy örömmel segítettek az intézménynek.

Hegedűs Roland, az INC-Global Holding Kereskedelmi Szolgáltató Kft. ügyvezetője az átadón többek közt elmondta, több támogató is részt vállalt az adományozásban és abban, hogy egy új logó kerülhessen a homlokzatra, valamint további támogatásként öt darab tévét is kaphatott a kórház.

Barkóczi Eszter édesapja, Barkóczi István, a Fux Zrt. tulajdonosának szavait tolmácsolta, ugyanis ő sajnos nem tudott jelen lenni az átadáson.

Édesapám mindig hitt abban, hogy ha valaki szeret egy várost, akkor tenni kell érte

– hangsúlyozta.

Örömmel csatlakoztunk ehhez, hiszen mi lenne jobb cél annál, minthogy a gyerekeknek megkönnyíteni a helyzetét

– mondta Szabó Máté, a Mento Kft. kommunikációs és marketing vezetője.