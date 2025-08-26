augusztus 26., kedd

boon.hu video

2 órája

Értékes adományokat és új logót kapott a GYEK + fotók, videó

#adomány#boon video#kórház#KÓRHÁZINFÓ#fejlesztés#GYEK

Nagy öröm az érintettek számára. Újra adományban részesült a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatóház.

Boon.hu
Fotó: TAKACS JOCI

A több mint 4 millió forint értékű adomány társadalmi összefogás eredménye. Egy feszített ponyvás világító táblát (új logót) és 5 darab Samsung UHD Smart televíziót kapott a Velkey László Gyermekegészségügyi Központ (GYEK) 2025. augusztus 26-án.

Fotó: TAKACS JOCI

Az adomány átadásán

Az adományozók helyi vállalkozók és támogatók, akik nagy örömmel segítettek az intézménynek.

Hegedűs Roland, az INC-Global Holding Kereskedelmi Szolgáltató Kft. ügyvezetője az átadón többek közt elmondta, több támogató is részt vállalt az adományozásban és abban, hogy egy új logó kerülhessen a homlokzatra, valamint további támogatásként öt darab tévét is kaphatott a kórház.

Barkóczi Eszter édesapja, Barkóczi István, a Fux Zrt. tulajdonosának szavait tolmácsolta, ugyanis ő sajnos nem tudott jelen lenni az átadáson.

Édesapám mindig hitt abban, hogy ha valaki szeret egy várost, akkor tenni kell érte

 – hangsúlyozta.

Örömmel csatlakoztunk ehhez, hiszen mi lenne jobb cél annál, minthogy a gyerekeknek megkönnyíteni a helyzetét

 – mondta Szabó Máté, a Mento Kft. kommunikációs és marketing vezetője.

Adományt adtak át a megyei kórházban a GYEK-nek

Fotók: Takács József

Breintenbach Sándor, az intézmény műszaki igazgatója a kórház vezetésének képviseletében elmondta:

Szeretnénk mindenkinek biztosítani azt, hogy a lehető legkisebb lelki megterheléssel, traumával viselje azt az időszakot amit kórházban kell töltenie, ezért fontos a fejlesztés. Ezt nemcsak a kórház vezetése és a politikai vezetés ismerte fel, hanem a külső adományozók, civil szervezetek, alapítványok sőt, magánszemélyek is akik támogattak ennek érdekében.

 

boon.hu video

