Sírva könyörgött szüleinek az ötéves Ábel: gyógyítsatok meg!
„Aranyos, kis hízelgő kisfiú, szinte állandóan mosolyog” – kezdi a beszélgetést a nagymama, miközben az 5 éves unokájáról, Ábelről mesél. Ábel egy vidám, a kertben gyakran motoszkáló, segítőkész kisfiú, aki még mit sem tud a testében ketyegő időzített bombáról. A Duchenne-féle izomdisztrófia egy kegyetlen genetikai betegség, amely fokozatosan veszi el a beteg életerejét.
Ábel normál súllyal, időben született,a mozgásfejlődése viszont lassan indult. Nem mászott, csak kétévesen indult el, de senki nem gyanakodott komoly bajra. Aztán egy vizsgálaton kiderült, hogy a májfunkciós és a CK (egy izomenzim) értékek az egekben voltak. A helyi vizsgálatok után egy ismerős segítségével kerültek fel Budapestre, a Semmelweis Gyerekklinikára. Itt a professzor egyetlen mozdulat után gyanút fogott.
Végigsimította a lábát, mert olyan izmosnak tűnt a vádlija. Azt hittük, hogy mint az apjának, ilyen kis izmos lába van. Hát kiderült, hogy ez ennek a betegségnek a jele. A vádliján nem izom van hanem, mert a disztrofin egy génhiba miatt nem épül be a szervezetbe, zsírszövet alakul ki, ami persze nem alkalmas az izommunkára
– idézi fel az édesanya a fájdalmas pillanatot. A Németországba kiküldött genetikai vizsgálat hozta meg a lesújtó, végleges diagnózist: gyógyíthatatlan izomsorvadás.
Duchenne szindróma kezelése: Láthatatlan ellenség Ábel testében
A Duchenne-féle izomdisztrófia egy genetikai betegség, ami leginkább fiúkat érint. A szervezet nem képes dystrofint előállítani, ami egy kulcsfontosságú fehérje. Leegyszerűsítve az izmok olyanok, mint a téglák, a dystrofin pedig a habarcs, ami összetartja őket. E nélkül az izmok minden mozdulattal, minden nap sérülnek, és lassan, de biztosan elsorvadnak. Nem tudnak regenerálódni. Enélkül az izomsejtek minden mozdulattal sérülnek és elhalnak. A folyamat lassú, de könyörtelen. A gyerekek mozgása esetlenné válik, majd átlagosan tizenéves korukra kerekesszékbe kényszerülnek. A betegség végül a légző és szívizmokat is megtámadja. Ábel nap mint nap szteroidot szed, ami lassítja a gyulladást, de számos káros mellékhatása van, többek között a növekedést is gátolja. A család hetente kétszer hordja gyógytornára és vízi tornára a kisfiút, hogy a lehető legjobban megőrizzék a mozgását.
Egy játszóházi nap, ami mindent megmutatott
Ábel még nem tudja, mi a betegsége, nem kérdez rá. Csak azt érzi, hogy hamarabb elfárad. Azt, hogy fáj. Egy nemrégiben tett pesti kirándulás újra szembesítette a családot a könyörtelen valósággal. Egy rövid játszóházban töltött idő után a kisfiú sírni kezdett a fájdalomtól.
Kis idő múlva üvöltött, hogy fáj a lába. Több mint egy fél órát vergődött, könyörgött, hogy gyógyítsatok meg, és nem bírt lábra állni. Fél háromtól, egészen a hazaérésünkig, este nyolcig ölben kellett vinni.
– meséli könnyeivel küszködve az édesanya.
Küzdelem Ábel életéértFotók: Mogyorósi Zsolt Pipó
Duchenne szindróma génterápia: Az 1,3 milliárdos remény
A reményt egy Amerikában és azóta már Európában is részlegesen engedélyezett génterápia, az Elevidys jelenti. Ez a kezelés nem gyógyítja meg a betegséget, de egy mikro-dystrofin bejuttatásával képes megállítani vagy drasztikusan lelassítani a további izomleépülést. Minél korábban kapja meg a beteg, annál több izomfunkció menthető meg. Ezért versenyfutás az idővel. Az ára miatt azonban szinte elérhetetlen. A diagnózis megerősítésekor a család tudta, óriási a baj.
Mikor felkerestük a doktornőt, hogy megvan a génterápia eredménye, ő elment, és egy pszichológussal tért vissza. Hát akkor már tudtam, hogy itt nagyon nagy baj van. Úgy érezte az ember, hogy megnyílik a föld a lába alatt. Hogy ezt ép ésszel felfogjuk! Nagyon nehéz, néha már-már kilátástalan. De azért a remény ott van. Az mindig megmarad.
– mondja a nagymama.
Minden forint számít
A család tavaly januárban indította el a gyűjtést. Bár érkeztek megható felajánlások, egy pécsi 89 éves bácsi 100 ezer forintot utalt, egy ismerős másfél milliót, rengeteg magánember, cégek, iskolák és cukrászdák is segítettek. Az összeg viszont még mindig nagyon messze van a céltól.
Mindenkinek van gyereke, unokája, érezzék át a sorsunkat, hogy milyen lehetetlen helyzetben vagyunk, és hogy nagyon-nagyon kéne, hogy segítsenek. Sokszor elmondjuk, hogy egymillió embertől kéne ezer forint, és összejönne. Bármilyen kis összeg segítség, hogy közelebb érjünk a célhoz.
– fogalmaz a nagymama.
Kérünk mindenkit, hogy támogassák a család küzdelmét, tegyünk közösen azért, hogy Ábel egy napon megünnepelhesse a huszonötödik születésnapját.
Az elérhetőségeik, közösségi média felületeik:
(az Ábel gyógyulásáért létrehozott weboldal, itt megtalálhatóak az utaláshoz szükséges információk)
(Facebook oldal Ábel gyógyulásáért)
(Facebook oldal, ahol a kezelés finanszírozásának érdekében lehet tárgyakat felajánlani, illetve ezekre licitálni)
Az, hogy megtörténjen a csoda, nem reménytelen és nem is példa nélküli. A győzelemhez viszont összefogásra és áldozathozatalra van szükség.
