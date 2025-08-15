Sírva könyörgött szüleinek az ötéves Ábel: gyógyítsatok meg!

Ábel normál súllyal, időben született,a mozgásfejlődése viszont lassan indult. Nem mászott, csak kétévesen indult el, de senki nem gyanakodott komoly bajra. Aztán egy vizsgálaton kiderült, hogy a májfunkciós és a CK (egy izomenzim) értékek az egekben voltak. A helyi vizsgálatok után egy ismerős segítségével kerültek fel Budapestre, a Semmelweis Gyerekklinikára. Itt a professzor egyetlen mozdulat után gyanút fogott.

Ábel, reggelizés közben

Végigsimította a lábát, mert olyan izmosnak tűnt a vádlija. Azt hittük, hogy mint az apjának, ilyen kis izmos lába van. Hát kiderült, hogy ez ennek a betegségnek a jele. A vádliján nem izom van hanem, mert a disztrofin egy génhiba miatt nem épül be a szervezetbe, zsírszövet alakul ki, ami persze nem alkalmas az izommunkára

– idézi fel az édesanya a fájdalmas pillanatot. A Németországba kiküldött genetikai vizsgálat hozta meg a lesújtó, végleges diagnózist: gyógyíthatatlan izomsorvadás.

Duchenne szindróma kezelése: Láthatatlan ellenség Ábel testében

A Duchenne-féle izomdisztrófia egy genetikai betegség, ami leginkább fiúkat érint. A szervezet nem képes dystrofint előállítani, ami egy kulcsfontosságú fehérje. Leegyszerűsítve az izmok olyanok, mint a téglák, a dystrofin pedig a habarcs, ami összetartja őket. E nélkül az izmok minden mozdulattal, minden nap sérülnek, és lassan, de biztosan elsorvadnak. Nem tudnak regenerálódni. Enélkül az izomsejtek minden mozdulattal sérülnek és elhalnak. A folyamat lassú, de könyörtelen. A gyerekek mozgása esetlenné válik, majd átlagosan tizenéves korukra kerekesszékbe kényszerülnek. A betegség végül a légző és szívizmokat is megtámadja. Ábel nap mint nap szteroidot szed, ami lassítja a gyulladást, de számos káros mellékhatása van, többek között a növekedést is gátolja. A család hetente kétszer hordja gyógytornára és vízi tornára a kisfiút, hogy a lehető legjobban megőrizzék a mozgását.

Szívesen épít

Egy játszóházi nap, ami mindent megmutatott

Ábel még nem tudja, mi a betegsége, nem kérdez rá. Csak azt érzi, hogy hamarabb elfárad. Azt, hogy fáj. Egy nemrégiben tett pesti kirándulás újra szembesítette a családot a könyörtelen valósággal. Egy rövid játszóházban töltött idő után a kisfiú sírni kezdett a fájdalomtól.

Kis idő múlva üvöltött, hogy fáj a lába. Több mint egy fél órát vergődött, könyörgött, hogy gyógyítsatok meg, és nem bírt lábra állni. Fél háromtól, egészen a hazaérésünkig, este nyolcig ölben kellett vinni.

– meséli könnyeivel küszködve az édesanya.