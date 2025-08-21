1 órája
Karnyújtásnyira van az „iskolakezdési pestis”: védje meg családját, mutatjuk a módszert!
A nyári szünet a végéhez közeledik. Itt a tanév kezdete, vele pedig érkeznek a kórokozók is méghozzá giga dózisokban. Pedig van ellenszere.
Amikor a gyerekek visszatérnek az iskolába, csoportosan ülnek az osztályban, egymás mellett ebédelnek, együtt rohangálnak a tornateremben, papírokat adogatnak és tollakat osztanak meg. Nézzünk szembe a tényekkel. Ez egy csíraparadicsom. A tanév kezdete extra dózisban közvetíti a kórokozókat az intézmények és az otthonok között és körülbelül egy hónappal az iskolakezdés után a gyermekorvosok látják a kiszámítható eredményeket: megfázó, torokfájós gyerekek, és más vírusok is elszaporodnak az összetartozás miatt. Ez annyira gyakori, hogy egyes tanárok és szülők a jelenséget „iskolakezdési pestisnek” becézik.
Új hátizsákok, új uzsonnás dobozok és új kórokozók – ezek mind bejönnek a házba, majd szeptemberben a rendelőnkbe. A megfázás, amely rendkívül fertőző, több orvosi látogatást tesz ki, mint bármely más betegség. A kisgyermekek átlagosan hat-nyolc felső légúti fertőzésben szenvednek évente, és ahogy a szülők tudják, gyakran hazaviszik a megfázásos kórokozókat. A felnőttek átlagosan kettő-négy alkalommal náthásak évente, többnyire a tanév során, szeptembertől májusig.
A tanév kezdete tipikus és ismétlődő betegségeket hoz
A megfázás mellett az iskolakezdés pestiséhez olyan betegségek is társulhatnak, mint
- a torokgyulladás,
- az RSV,
- a COVID-19,
- a gyomorhurut,
- a kötőhártya-gyulladás és végül
- az influenza (különösen azoknál, akik nincsenek beoltva ellene).
Értékes tanács a borsodi háziorvostól
Alsózsolcán praktizál és ellene van az étrend-kiegészítőknek, mesterséges összetételű anyagok helyett a természetest promotálja dr. Székely Aranka. A közösségben elterjedő fertőzések ellen szerinte van mód a védekezésre, ehhez viszont egyénileg tenni kell.
A vitamin-háztartás feltöltése mellett fontos az étkezés mennyisége, minősége és a kézmosás, ami az egyik legegyszerűbb módja a baktériumok terjedésének csökkentésére. Hazaérkezéskor mindig ez legyen az első és a bent használt néhány eszköz áttörlése fertőtlenítő kendővel.
Ne feledjük, hogy az egészséges szokások közé tartozik az elegendő éjszakai alvás, az aktív és az egészséges ételek fogyasztása is. Orvosként szakértőnk úgy látja, az aktív élet az egyik legnagyobb kihívás manapság, három-négy éves gyerekektől idősebbeket már alig látni mozgásban a szabad levegőn. Mindenki a telefonját nyomogatja éjjel nappal.
Az étkezésben megfizethető a tojás, a gomba, a bulgur, a csicseriborsó, picit drágábbak a halak és diófélék és talán kevésbé örvend népszerűségnek a spenót és a brokkoli, de az orvos szerint ezekben az élelmiszerekben megvan minden ami az immunrendszerünk erősítéséhez és a vitaminraktárak feltöltéséhez kell. Van azonban két nagyon fontos és szezonális zöldség, amelyek tele vannak C-vitaminnal és igazi antioxidánssal teli egészségbombák:
- paradicsom
- paprika
A sok cukor veszélyes lehet
Dr. Székely Aranka ugyancsak hangsúlyosnak tartja a cukor bevitel csökkentését és folyadékként nem a cukros, mesterségesen előállított szirupos üdítőket, hanem a teákat javasolja, amit ugyanúgy be lehet tenni a gyerek hátizsákjába.
A bélflóra megóvása, épen tartása is alapvető fontosságú, így együnk élőflórás joghurtot, sajtot, igyunk erjesztett, savanyított leveket, mint a kovászos uborka leve.
Az egészség megőrzésének és bizonyos betegségek megelőzésének egy másik fontos módja az oltások, amelyek megvédhetik a gyerekeket a gyermekkori betegségektől, valamint az influenzától és a COVID-19-től. A gyerekeket (akár 6 hónapos kortól) is be kell oltani az influenza ellen, de az orvos szerint ez most még korai, majd novembertől lesz esedékes.
