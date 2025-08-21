Karnyújtásnyira van az „iskolakezdési pestis”: védje meg családját, mutatjuk a módszert!

Amikor a gyerekek visszatérnek az iskolába, csoportosan ülnek az osztályban, egymás mellett ebédelnek, együtt rohangálnak a tornateremben, papírokat adogatnak és tollakat osztanak meg. Nézzünk szembe a tényekkel. Ez egy csíraparadicsom. A tanév kezdete extra dózisban közvetíti a kórokozókat az intézmények és az otthonok között és körülbelül egy hónappal az iskolakezdés után a gyermekorvosok látják a kiszámítható eredményeket: megfázó, torokfájós gyerekek, és más vírusok is elszaporodnak az összetartozás miatt. Ez annyira gyakori, hogy egyes tanárok és szülők a jelenséget „iskolakezdési pestisnek” becézik.

A tanév kezdete stresszes lehet

Új hátizsákok, új uzsonnás dobozok és új kórokozók – ezek mind bejönnek a házba, majd szeptemberben a rendelőnkbe. A megfázás, amely rendkívül fertőző, több orvosi látogatást tesz ki, mint bármely más betegség. A kisgyermekek átlagosan hat-nyolc felső légúti fertőzésben szenvednek évente, és ahogy a szülők tudják, gyakran hazaviszik a megfázásos kórokozókat. A felnőttek átlagosan kettő-négy alkalommal náthásak évente, többnyire a tanév során, szeptembertől májusig.