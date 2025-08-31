A Rákóczi Szövetség 260 ukrán gyermeket fogad táborában

Az ukrán diákok táborának ünnepélyes megnyitóján augusztus 31-én, vasárnap 16 órakor részt vesz Bacskai József Magyarország ungvári főkonzulja, a táborozó diákokat szeptember 3-án, szerdán 11 órakor felkeresi Pál Norbert kormánybiztos is. A háborús területről érkező gyermekeket Magyarország Ungvári Főkonzulátusa és az ukrán katonai adminisztráció közreműködésével hívta meg a Rákóczi Szövetség. A háború kitörése óta a sátoraljaújhelyi Rákóczi Tábor közel 11 ezer ukrán állampolgárnak, köztük magyaroknak és nem magyaroknak nyújtott lehetőséget a háború sújtotta hétköznapokból való kiszakadásra – áll a Rákóczi Szövetség közleményében.