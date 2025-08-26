augusztus 15., péntek

Durva!

2 órája

Veszély a 26-os főúton: egy teherautó tartja rettegésben az autósokat (fotók)

Nagy veszélyre hívta fel a figyelmet egy autós. A 26-os úton történt vele az eset.

Boon.hu
Veszély a 26-os főúton: egy teherautó tartja rettegésben az autósokat (fotók)

A 26-os Főút és környéke Facebook csoportban osztották meg a megdöbbentő hírt. Veszélyes a közlekedés a 26-as úton.

Veszély a 26-os főúton: egy teherautó tartja rettegésben az autósokat
A veszély forrása a 26-oson: ömlik a kavics a platóról. Forrás: Facebook

Veszély a 26-os úton: ömlik a kavics a platóról

A bejegyzés szerint Sajószentpéter felől tart Miskolc felé egy teherató. Ömlik a kavics a platóról - írta egy autós.

Jelezve lett neki, észlelte, de nem állt meg. Vigyázzatok vele!

 - írta és képeket is csatolt.

A rendőrség jegyzőkönyvet készített.

A sofőr autója is megsérült, erről fotókat is megosztott.

Sérült az autó. Fotó: Facebook

Más is megosztotta negatív tapasztalatait egy másik esettel kapcsolatban:

Pár napja egy betonmixer pocsolta le a párom autóját egy “vödörnyi” vízzel, sajna 3 elemen lett oda a fényezés. Valószínűleg, meszes, cementes volt

 - írta a kommentet egy, az autóssal együttérző férfi.

A 26-os úton mindig történik valami

Legutóbb súlyos baleset borzolta a kedélyeket a környéken. 

De állatok is gyakran kóborolnak az úton.

 

