2 órája
Veszély a 26-os főúton: egy teherautó tartja rettegésben az autósokat (fotók)
Nagy veszélyre hívta fel a figyelmet egy autós. A 26-os úton történt vele az eset.
A 26-os Főút és környéke Facebook csoportban osztották meg a megdöbbentő hírt. Veszélyes a közlekedés a 26-as úton.
Veszély a 26-os úton: ömlik a kavics a platóról
A bejegyzés szerint Sajószentpéter felől tart Miskolc felé egy teherató. Ömlik a kavics a platóról - írta egy autós.
Jelezve lett neki, észlelte, de nem állt meg. Vigyázzatok vele!
- írta és képeket is csatolt.
A rendőrség jegyzőkönyvet készített.
A sofőr autója is megsérült, erről fotókat is megosztott.
Más is megosztotta negatív tapasztalatait egy másik esettel kapcsolatban:
Pár napja egy betonmixer pocsolta le a párom autóját egy “vödörnyi” vízzel, sajna 3 elemen lett oda a fényezés. Valószínűleg, meszes, cementes volt
- írta a kommentet egy, az autóssal együttérző férfi.
A 26-os úton mindig történik valami
Legutóbb súlyos baleset borzolta a kedélyeket a környéken.
De állatok is gyakran kóborolnak az úton.
