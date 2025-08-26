augusztus 30., szombat

Jó hír!

1 órája

Az autósok nagyon fognak örülni: ez történik nemsokára a 26-os úttal - képek, videó

Címkék#Kazincbarcika#földmunka#főút

A környezeti hatásvizsgálati eljárás megindítása 2023. december 12-én volt, az ügyintézés határideje 60 nap volt. Azóta már többet is tudunk a 26-os útról.

Szaniszló Bálint
Mi történik a 26os úttal?

Miskolc és Sajószentpéter között már 15 éve négysávossá bővítették a 26-os főutat, amelynek hatalmas forgalma Sajószentpéter belterületén és Berente külterületén, valamint a BorsodChem Zrt. mellett dübörgött keresztül. A 26-os úton Sajószentpéternél naponta közel 20 ezer jármű terhelte az utat és környezetét. Nem csoda, hogy állandósultak a torlódások, balesetek sora történik. Környezetvédelmi és balesetmegelőzési szempontból is fontos volt a város tehermentesítése egy elkerülő út megépítésével. 

a 26-os út tovább épül hamarosan
Így épült a 26-os út elkerülője
Forrás: magyarepitok.hu

A Miskolctól mintegy 15 kilométerre északra, Sajószentpéter, Berente és Múcsony térségében elkészült, 260-as számú elkerülőutat a HE-DO és a Soltút Kft. kivitelezte. A 26-os úttal és a Sajó folyóval párhuzamosan 10 kilométer, új nyomvonalon vezetett elkerülő utat építettek fel.

26-os út: jó másfél éve kész az elkerülő

Nagy tömegű földmunka elvégzésére volt szükség a Sajó nagyvízi medrében (árterében). A Sajó mederkorrekciója is szükségesnek bizonyult nagyjából 1 kilométer hosszon, Natura 2000-es, két nemzeti park fennhatósága alatt lévő területen. Különösen a Sajón gyakori, nagymértékű és rövid időtartamú árvizek miatt, ahol akár 48 órán belül 2 méteres vízszintemelkedés is előfordulhat. 

A HE-DO – Soltút Kft. konzorciumában, az Építési és Közlekedési Minisztérium megbízásából épült elkerülőn számos vállalat dolgozhatott. 

Munkájuknak köszönhetően 27 közművezeték kiváltása történt meg, 8 műtárgy épült, 8 helyszínen vízrendezési, gátépítési feladatokat láttak el és 10,6 kilométeres, 2x1 sávos országos közút épült új nyomvonalon, amelynek részeként két új körforgalom is segíti a későbbiekben a közlekedést. Az egyiket a 27-es számú, Edelény felé vezető főút keresztezésénél, a másikat pedig a szakasz legvégén Múcsony és Kazincbarcika között alakították ki a szakemberek.

Épül a 26-os elkerülő

Mi lesz a folytatás a 26-os út mentén? 

A kormány 2035-ig terjedő fejlesztési programja tartalmazza a 26-os út további építési terveit. 

Az Építési és Közlekedési Minisztérium tervei között szerepel a 26-os főút Kazincbarcika és az országhatár közötti mintegy 25 kilométeres szakaszának fejlesztése, amely a 11,5 tonnás terhelésnek megfelelő burkolatmegerősítést jelent és a putnoki elkerülőszakasz - mintegy 6 kilométer - megépítését. Erre 43 milliárd forintot irányoztak elő a tervezetben.

Mint korábban írtuk, a 26-os számú másodrendű főút új, Putnok települést elkerülő szakasz 6 kilométer hosszú nyomvonalát 90 km/h tervezési sebességű külterületi másodrendű főútként tervezik, 2×1 sávval. A hatályos Útügyi Műszaki Előírás figyelembevételével a forgalomnagyság alapján lehetőség van csökkentett, 11 méteres koronaszélesség kialakítására a területfelhasználás csökkentése érdekében, így a tanulmányterv tervbírálata alapján a továbbtervezés 11 méteres csökkentett koronaszélességgel történik – olvasható a település honlapján közzétett közleményben.

Kiemelt beruházás

A telepítés megkezdésének várható ideje 2027 második féléve és az építés várhatóan hozzávetőlegesen 2-3 évet fog igénybe venni, az üzembe helyezés 2030 év elején várható. A 26-os számú főút Kazincbarcika és Bánréve, országhatár közötti szakasz fejlesztése – párhuzamos kerékpárúttal – alapján kiemelt jelentőségű beruházásnak minősül. 

A 26-os út meglehetősen balesetveszélyes:

 

