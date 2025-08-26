Az autósok nagyon fognak örülni: ez történik nemsokára a 26-os úttal - képek, videó

Miskolc és Sajószentpéter között már 15 éve négysávossá bővítették a 26-os főutat, amelynek hatalmas forgalma Sajószentpéter belterületén és Berente külterületén, valamint a BorsodChem Zrt. mellett dübörgött keresztül. A 26-os úton Sajószentpéternél naponta közel 20 ezer jármű terhelte az utat és környezetét. Nem csoda, hogy állandósultak a torlódások, balesetek sora történik. Környezetvédelmi és balesetmegelőzési szempontból is fontos volt a város tehermentesítése egy elkerülő út megépítésével.

Így épült a 26-os út elkerülője

Forrás: magyarepitok.hu

A Miskolctól mintegy 15 kilométerre északra, Sajószentpéter, Berente és Múcsony térségében elkészült, 260-as számú elkerülőutat a HE-DO és a Soltút Kft. kivitelezte. A 26-os úttal és a Sajó folyóval párhuzamosan 10 kilométer, új nyomvonalon vezetett elkerülő utat építettek fel.

26-os út: jó másfél éve kész az elkerülő

Nagy tömegű földmunka elvégzésére volt szükség a Sajó nagyvízi medrében (árterében). A Sajó mederkorrekciója is szükségesnek bizonyult nagyjából 1 kilométer hosszon, Natura 2000-es, két nemzeti park fennhatósága alatt lévő területen. Különösen a Sajón gyakori, nagymértékű és rövid időtartamú árvizek miatt, ahol akár 48 órán belül 2 méteres vízszintemelkedés is előfordulhat.

A HE-DO – Soltút Kft. konzorciumában, az Építési és Közlekedési Minisztérium megbízásából épült elkerülőn számos vállalat dolgozhatott.