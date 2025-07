Szomorú, de nem látható most a turisták nagy kedvence Miskolcon + fotók

Ki tudja, hány olyan fotó van a világon, ahol a lillafüredi vízesés előtt állnak a turisták? Tény, hogy nagyon szeretik előtte megörökíteni magukat. Mindig csodálatos látvány a lezuhogó víz, még télen is, amikor a nagy hidegben befagy. Nemrég arról számoltunk be, hogy épp csak csordogál a vize. Most rosszabb a helyzet.

József Attila szobra mögött ebből a szögből máskor látszik a lillafüredi vízesés. Most nem hullik alá a víz. Fotó: Szaniszló Bálint

Kiszáradt a lillafüredi vízesés

Most viszont nem segített a minimális eső sem, a hosszú ideje tartó aszály, szárazság miatt nem "esik a víz" a Miskolchoz tartozó Lillafüreden. Jelenleg nincs vízutánpótlása, így kiszáradt a vízesés.