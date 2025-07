Ezt most el sem hiszi: robog felénk az extrém vihar!

Brutális időjárás változás éri el régiónkat hamarosan. Az extrém kánikula után (mára 37-40 fokot is mondtak), hamarosan akár több mint tíz fokot is eshet a hőmérséklet, a vasárnapra prognosztizált legmagasabb hőmérséklet már csak 26-29 fok. Zivatarokra is fel kell készülnünk. Narancssárga riasztást adtak ki a meteorológusok a vármegyére, hevesebb zivatarok kialakulására lehet számítani, a villámlások mellett kockázatot jelent a zivatarokat kísérő szél, jégeső is! A Köpönyeg.hu szerint a heves zivatarok viharrá is alakulhatnak.

Hihetetlen, de hamarosan összegyűlnek a viharfelhők vármegyénk felett is

Zivatarok, amelyek viharokká válhatnak

Az előrejelzés szerint az eső a délutáni, esti órákban érkezik. A heves zivatarok legnagyobb eséllyel a Tiszántúlon jelentkeznek. A legerősebb cellákhoz erősen viharos széllökések, nagy méretű jég és felhőszakadás is társulhat. Estétől egyre több helyen növekszik a zivatarok és a heves zivatarok kialakulási valószínűsége: éjszaka zivatarrendszer kialakulására is számítani lehet, amelyet - a már említett kísérőjelenségek mellett - akár 50 milliméteres csapadékmennyiséget meghaladó felhőszakadás is kísérheti.

Ne csodálkozzon, ha fáj a feje!

A mostani, elköszönő hőség leginkább az időseket és a szív-érrendszeri betegeket viseli meg, de az egészséges szervezet számára is megterhelő lehet.

Ne csodálkozzon tehát, ha indokolatlanul fáradt, fáj a feje.

A szív-és érrendszeri betegeknél gyakori lehet a szédülés, vérnyomás-ingadozás. Felerősödhetnek a keringési zavarok, vizesedés, nehézlégzés, fulladás jelentkezhet. Pillanatnyilag még erős az UV sugárzás, valamint a hőguta, kiszáradás és leégés veszélye.

Vasárnap is sok helyen számíthatunk esőre, záporra, zivatarra, heves viharokra, a hőmérséklet pedig 22 és 29 fok között alakulhat.