Széttépte a vihar Miskolcot, kiderült, mi lesz, ha jön a következő – fotókkal, videóval

Az elmúlt időszak viharos időjárása miatt nagyobb kapacitással történik a fákban a vihar által keletkezett sérülések vizsgálata, erre Társaságunk favizsgálati munkacsoportot alakított. A faápolási feladatokat Társaságunk teljes kapacitással folyamatosan végzi, hogy a leszakadt, lehasadt ágak által okozott balesetek elkerülhetőek legyenek

– fogalmaztak válaszukban.

Nagyon fontos, hogy a munkacsoport mellett továbbra is várják a lakossági bejelentéseket, hiszen ők sem lehetnek ott mindenhol. Bár azt fontos kihangsúlyozni, hogy ebben az évben eddig 677 esetben történt fával kapcsolatos munkavégzés Miskolcon. A július 7-ei vihar miatt csaknem 148 esetben kellett intézkedniük a szakembereknek. Erről már Hollósy András alpolgármester beszélt.

Az Avas is potenciális veszélyeket rejt

Ahol fennakadt gallyakat, letört ágakat találnak, eltávolítják. Különösen azokon a területeken ahol jelentős károkat okozott a múlt heti vihar. A szakemberek a bejelentésekre igyekeznek minden esetben gyorsan reagálni és elhárítani a problémákat Miskolc utcáin. Fontos információ, hogy csak azokat a fákat vágják ki, amelyek az emberek biztonságát veszélyeztetik.

Korábbi cikkünkben az Avas városrészen található 40-50 éves fákról is írtunk, amik mára már elérik a négyemeletes panelek tetejét és lombkoronájuk igencsak heves lengésbe kezd egy erősebb viharnál, ami veszélyeztetheti a környék ablakait, erkélyeit, vagy épen a háztetőkön futó kábeleket is. A vihar napján videó is készült arról, hogy is néz ki ez a gyakorlatban.

