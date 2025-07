Videón, ahogy ablakok, erkélyek és kábelek között tépi a megavihar a fák lombjait az Avason

Vihar a panelek között

Borsodban is okozott károkat a heves szél, a felmérések jelenleg is folyamatban vannak. Ez a vihar elment, ugyanakkor nem ülhetünk ölbe tett kézzel és nem lélegezhetünk fel emiatt, mert bármikor jöhet a következő, sőt akár a közelmúltban megtapasztalt erősségűnél is durvább. Egy nagyvárosban, ahol sűrűn állnak a lakóépületek, mint például Miskolc Avas lakótelep részén, jó hogy vannak zöldek, fák. Persze, hogy jó. De amikor egy ilyen gigavihar lecsap, pontosan a fizikai közelség miatt nem egy, hanem több tíz, vagy akár száz lakás is veszélyben lehet, nem szólva azokról, akik az utcán közlekednek.

Videón a fák „őrült tánca”

A sok helyen 40-50 éve telepített fák mára elérik a négyemeletes házak magasságát és őszintén szólva törzsük és gallyaik egészsége nem lehet tudni, milyen gyakran ellenőrzött. Ha ellenőrzött egyáltalán. Videofelvételt kapott szerkesztőségünk, ahol az ominózus lakótelep egyik ligetes, fákkal sűrűn beültetett részén látható, hogy milyen „őrült táncot” jár a fák lombkoronája, csapódva egyik panelháztól a másikig, útjában ablakok, erkélyek, sőt még a házak tetején jól láthatóan végigfutó kábelek is.