Veterán járművek paradicsoma lesz a bódva-völgyi kisváros, nem is akárhogy!

Szendrő augusztus 2-án időutazásra várja a látogatókat. A kisvárosban felbőgnek a régi idők motorjai. Ezen a napon rendezik meg 13. alkalommal 2+2 Ütem – Szendrői Veteránjármű-találkozót, amely a rendszerváltás előtti korszak járműveinek különleges bemutatója. De a látogatók nemcsak bemutatóra készülhetnek, mutatjuk a részletes programot.

A veteránjármű-találkozón Ikarus nosztalgiabuszon is utazhatunk

A programok helyszíne a Szendrői Apáczai Csere János Általános Iskola udvara. A hivatalos megnyitó tíz órakor lesz, amelyet szórakoztató műsor követ a Szendrői Majorette csoport előadásában. A látogatók délelőtt különböző járműteszteken vehetnek részt, ahol felnőttek és gyerekek egyaránt kipróbálhatják tudásukat. A bemutatón közelről is meg lehet majd csodálni a régi idők autóit, motorjait, sőt, akár egy legendás Ikarus nosztalgiabusszal is be lehet járni a várost annak, aki nem saját veteránautóval érkezik.

Túra a legszebb tájakon

Délben közös ebéd várja a résztvevőket, majd délután egy autós-motoros túra indul a környék legszebb helyszíneire. A mintegy hetvenöt kilométeres útvonal Szendrőből Komjátin és Rakacán át vezet Szalonnára, majd onnan vissza a városba. A túra során több különleges megálló is lesz: a komjáti Fáy-kúria, Debréte – Magyarország legkisebb települése – és a festői rakacai víztározó. A résztvevők este öt órára érkeznek vissza Szendrőbe, ahol díjátadóval zárul a nap.