Már a házak közé merészkednek az Avason a vadállatok! Kilőni nem lehet őket, ide más megoldás kell…

Vaddisznóveszély Miskolcon

A poszt alatt többen is jelezték, hogy más helyeken is ugyanez a helyzet. Az egyik felhasználó például le is fényképezte őket hajnalban munkába menet.

Egy másik felhasználó arra hívta fel a figyelmet, hogy a Perczel Mór utcában is vaddisznók garázdálkodnak:

Kálvária domboldal és környéke (Perczel Mór utca) dettó ugyanez. Már meg se várják a naplementét és előbukkannak

– írja.

Ha sikerül őket elkapni akkor szólok, van hely a fagyasztóba!! A régi 20-as általános iskolánál egész fel szoktak éjszaka jönni a beruházáshoz az erdőből! Egy jó kis csapat 3-4 nagy és több kicsi!

- írja egy másik felhasználó.

Fodor Zoltán posztjában a következők olvashatók: