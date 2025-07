Az egyik marad, a másik megint drágul csütörtökön

Ahogyan mindig, most is elsőként tájékoztatjuk olvasóinkat az aktuális üzemanyagár-változásokról. Mostanában nem érzékelhettünk jelentősebb változásokat egyik üzemanyagtípus esetében sem, ez most sincs másképp. Csak az egyik drágul egy kisebb mértékben.

Így változnak a héten az üzemanyagárak

Fotó: Takács József