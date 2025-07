Így alakulnak az árak: változás történik a benzinkutakon

Ahogyan mindig, most is elsőként tájékoztatjuk olvasóinkat a legfrissebb üzemanyagár-változásokról. Az utóbbi időben inkább drágulásról számolhattunk be, de most újra lefelé mozdulnak a számok, legalábbis az egyik üzemanyagtípust tekintve. Tartson velünk a legújabb információkért!

Üzemanyagár-változások a héten (A kép illusztráció)

Fotó: Takács József