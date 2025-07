Nagyobbat csökkentenek a kutak mint a nagykereskedelmi árváltozás!

Ahogyan mindig, most is elsőként tájékoztatjuk olvasóinkat az aktuális üzemanyagár-változásokról. Az utóbbi időben többnyire változatlanok maradtak, most viszont meglepő módon a benzinkutak még a nagykereskedelmi árváltozásnál is nagyobbat csökkentenek.

Így változnak a héten az üzemanyagárak

Fotó: Takács József